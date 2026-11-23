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सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में पहुंची रकम, फिर भी तन पर नहीं स्वेटर, ये कारण आए सामने

योजना का कई अभिभावकों को नहीं मिल रहा लाभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: परिषदीय और सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म और स्ट्रेशनरी खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए 1200 रुपये जुलाई में ही भेजे जा चुके हैं, बावजूद इसके उनके तन से स्वेटर गायब हैं. अब इस तरह की शिकायतें सामने आईं हैं कि कई अभिभावकों के खाते में राशि नहीं पहुंची है. जबकि अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसी समस्या है तो समय से आवेदन नहीं किया होगा. या फिर मोबाइल आधार से लिंक नहीं होगा. कुछ न कुछ कमी रही होगी, तभी पैसा नहीं गया है. दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई में भी सरकार की ओर से भेजी गई यह रकम अपर्याप्त बताई जा रही है. हालांकि, विभाग इस राशि को सही ठहरा रहा है.

क्या है योजना

उत्तर प्रदेश के परिषदीय और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के पीछे उद्देश्य स्कूल यूनिफॉर्म (ड्रेस), स्वेटर, जूता-मोज़ा, स्कूल बैग और स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल आदि) खरीदने के लिये दिया जाता है. इसके लिए परिषदीय प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) के छात्र, साथ ही पीएम श्री विद्यालयों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं (3 से 6 वर्ष) के बच्चे भी इस दायरे में शामिल किए गए हैं. सरकार की तरफ से 1.10 करोड़ बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए 1320 करोड़ रुपये जुलाई में ही भेजे गए थे. राशि भेजने से पहले लाभार्थी बच्चों का डेटा स्कूल द्वारा सत्यापित किया जाता है और राशि आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजी जाती है. इसके पीछे यह भी है कि आर्थिक तंगी के चलते किसी की पढ़ाई न रुके. पहले स्कूल स्तर पर ड्रेस और बैग खरीदे जाते थे, जिससे गुणवत्ता और देरी की शिकायतें आती थीं. अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पैसा सीधे खाते में भेजकर सरकार ने बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के साथ ही क्वालिटी को लेकर पूरी स्वतंत्रता दे दी है. राशि न मिलने से परेशान अभिभावक (Photo Credit; ETV Bharat) 1200 की राशि इन मदो में दो जोड़ी यूनिफॉर्म: 600

स्वेटर: 200

स्कूल बैग: 175

जूता-मोज़ा: 125

स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल आदि): 100 जुलाई में ही भेज दिया गया पैसा बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी बताते हैं कि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के जरिये जुलाई में ही पैसा भेजा जा चुका है. जिससे अभिभावक अपने पसंद के अनुसार खरीद सकें. वहीं मंहगाई के दौर में 1200 रुपये देने पर कहा कि सरकार की तरफ से जो पैसा भेजा जा रहा है, वह पर्याप्त है. वहीं पैसे के लिए चक्कर काट रहे अभिभावकों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि समय से आवेदन नही किया होगा. या फिर मोबाइल आधार से लिंक नहीं होगा. कुछ कमी होगी, तभी पैसा नहीं गया है. अन्यथा जितने भी सत्यापित बच्चे हैं, सभी के खाते में भेजा गया है. सीएम योगी ने की थी डीबीटी की शुरुआत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 8वीं के बच्चों को यूनिफॉर्म व स्ट्रेशनरी खरीद के लिए उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में 1200 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. इससे पूर्व तक बच्चों को स्कूल से ड्रेस व यूनिफॉर्म दी जाती थी. कई बार बच्चों को ड्रेस व स्ट्रेशनरी ना मिलने के मामले भी सामने आए थे. इसे देखते नवंबर, 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान योजना का शुभारंभ किया था. राशि न मिलने से परेशान अभिभावक (Photo Credit; ETV Bharat) योजना का उद्देश्य आवश्यक सामग्री की खरीद: अभिभावकों को दो जोड़ी स्कूल ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोज़ा और स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल, पेन आदि) खरीदने के लिए सीधे आर्थिक सहायता देना. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक: अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार बाज़ार से अच्छी गुणवत्ता की ड्रेस और सामान खरीद सकते हैं. नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना: गरीब और ग्रामीण परिवारों पर स्कूल के खर्च का बोझ कम करके बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना. 1200 रुपये में क्वालिटी नही मिल सकती