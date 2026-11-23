सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में पहुंची रकम, फिर भी तन पर नहीं स्वेटर, ये कारण आए सामने
कई अभिभावकों की शिकायत, विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिली राशि
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:30 PM IST
लखनऊ: परिषदीय और सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म और स्ट्रेशनरी खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए 1200 रुपये जुलाई में ही भेजे जा चुके हैं, बावजूद इसके उनके तन से स्वेटर गायब हैं. अब इस तरह की शिकायतें सामने आईं हैं कि कई अभिभावकों के खाते में राशि नहीं पहुंची है. जबकि अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसी समस्या है तो समय से आवेदन नहीं किया होगा. या फिर मोबाइल आधार से लिंक नहीं होगा. कुछ न कुछ कमी रही होगी, तभी पैसा नहीं गया है. दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई में भी सरकार की ओर से भेजी गई यह रकम अपर्याप्त बताई जा रही है. हालांकि, विभाग इस राशि को सही ठहरा रहा है.
क्या है योजना
उत्तर प्रदेश के परिषदीय और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के पीछे उद्देश्य स्कूल यूनिफॉर्म (ड्रेस), स्वेटर, जूता-मोज़ा, स्कूल बैग और स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल आदि) खरीदने के लिये दिया जाता है. इसके लिए परिषदीय प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) के छात्र, साथ ही पीएम श्री विद्यालयों की प्री-प्राइमरी कक्षाओं (3 से 6 वर्ष) के बच्चे भी इस दायरे में शामिल किए गए हैं. सरकार की तरफ से 1.10 करोड़ बच्चों के खाते में डीबीटी के जरिए 1320 करोड़ रुपये जुलाई में ही भेजे गए थे. राशि भेजने से पहले लाभार्थी बच्चों का डेटा स्कूल द्वारा सत्यापित किया जाता है और राशि आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजी जाती है. इसके पीछे यह भी है कि आर्थिक तंगी के चलते किसी की पढ़ाई न रुके. पहले स्कूल स्तर पर ड्रेस और बैग खरीदे जाते थे, जिससे गुणवत्ता और देरी की शिकायतें आती थीं. अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पैसा सीधे खाते में भेजकर सरकार ने बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के साथ ही क्वालिटी को लेकर पूरी स्वतंत्रता दे दी है.
1200 की राशि इन मदो में
- दो जोड़ी यूनिफॉर्म: 600
- स्वेटर: 200
- स्कूल बैग: 175
- जूता-मोज़ा: 125
- स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल आदि): 100
जुलाई में ही भेज दिया गया पैसा
बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी बताते हैं कि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के जरिये जुलाई में ही पैसा भेजा जा चुका है. जिससे अभिभावक अपने पसंद के अनुसार खरीद सकें. वहीं मंहगाई के दौर में 1200 रुपये देने पर कहा कि सरकार की तरफ से जो पैसा भेजा जा रहा है, वह पर्याप्त है. वहीं पैसे के लिए चक्कर काट रहे अभिभावकों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि समय से आवेदन नही किया होगा. या फिर मोबाइल आधार से लिंक नहीं होगा. कुछ कमी होगी, तभी पैसा नहीं गया है. अन्यथा जितने भी सत्यापित बच्चे हैं, सभी के खाते में भेजा गया है.
सीएम योगी ने की थी डीबीटी की शुरुआत
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 8वीं के बच्चों को यूनिफॉर्म व स्ट्रेशनरी खरीद के लिए उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में 1200 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. इससे पूर्व तक बच्चों को स्कूल से ड्रेस व यूनिफॉर्म दी जाती थी. कई बार बच्चों को ड्रेस व स्ट्रेशनरी ना मिलने के मामले भी सामने आए थे. इसे देखते नवंबर, 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान योजना का शुभारंभ किया था.
योजना का उद्देश्य
आवश्यक सामग्री की खरीद: अभिभावकों को दो जोड़ी स्कूल ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोज़ा और स्टेशनरी (कॉपी, पेंसिल, पेन आदि) खरीदने के लिए सीधे आर्थिक सहायता देना.
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक: अभिभावक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार बाज़ार से अच्छी गुणवत्ता की ड्रेस और सामान खरीद सकते हैं.
नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना: गरीब और ग्रामीण परिवारों पर स्कूल के खर्च का बोझ कम करके बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना.
1200 रुपये में क्वालिटी नही मिल सकती
बच्चों के लिए ड्रेस से लेकर कॉपी और स्टेशनरी के सामान बेचने वाले दुकानदार रमेश दयाल ने बताया कि सरकार की तरफ से जो वैसे दिए जाते हैं, उसमें यदि क्वालिटी की बात करेंगे तो सम्भव नहीं है. यदि बल्क में आर्डर हो तो तब तो माना जा सकता है कि कुछ हद तक सही होगा. अन्यथा एक बच्चे के लिए लेना हो तो सम्भव नहीं है कि इतने पैसे में सब मिल जाए. बताया कि यदि क्वालिटी की बात होगी तो फिर अतिरिक्त पैसा मिलाना पड़ेगा.
अतिरिक्त रकम जुटा पाना चुनौती
अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ा रहे रमेश श्रीवास्तव का कहना है कि एक बच्चे के लिए पूरा सेट खरीदने पर कम से कम 1600 से 2000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं. ऐसे में जिन परिवारों में दो या तीन बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए अतिरिक्त रकम जुटाना बड़ी चुनौती बन जाता है.
फंड डायवर्जन सबसे बड़ी चुनौती
सीधे खाते में पैसा भेजने (डीबीटी) की व्यवस्था बिचौलियों को खत्म करने के लिए लागू की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर फंड डायवर्जन (राशि का अन्य कामों में खर्च होना) विभाग के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है. इनमें दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर कई परिवारों में जैसे ही 1200 रुपये खाते में आते हैं, वे घर के राशन, बीमारी के इलाज या कर्ज चुकाने में खर्च हो जाते हैं. इस मजबूरी का सीधा असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ता है.
अभिभावकों को समझाया भी जा रहा
प्राथमिक विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय सिंह का कहना है कि योजना के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक अभिभावकों से लगातार संवाद कर रहे हैं. स्कूलों में विशेष बैठकों के जरिए माता-पिता को समझाया जा रहा है कि यह राशि केवल बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है.
अधिकारी मिलते नहीं
वहीं पैसे के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे अभिभावकों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिलता है. अभिभावकों का कहना है कि यहां आने पर पता चलता है कि साहब मीटिंग में हैं. कोई बाबू सही जानकारी नहीं देता है. राजकुमारी साहू ने बताया कि वह पिछले कई दिनों से चक्कर काट रही हैं, पर कोई अधिकारी नहीं मिलता है. उनके खाते में पैसे नही आए हैं. इसी तरह वर्षा कश्यप के चाचा अभिषेक ने बताया कि यहां पर कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलता है. कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं. मो. सुभान की मां ने बताया कि उनके बच्चे के खाते में पैसा नहीं आया है. इसके लिए वह पिछले कई दिनों से आ रही हैं.
पैसा न आए तो क्या करें
यदि आपके बच्चे का नामांकन परिषदीय विद्यालय में है और अभी तक 1200 रुपये खाते में नहीं पहुंचे हैं तो बैंक जाकर एनपीसीआई स्टेटस जांचें. अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड की कॉपी दें और सुनिश्चित करें कि खाते में डीबीटी / एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय है. यदि खाते में पिछले 6 महीने से कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो 100-200 रुपये जमा या निकालकर खाते को सक्रिय करें. बच्चे के प्रधानाध्यापक से मिलकर जांचें कि बच्चे का आधार और अभिभावक का बैंक विवरण पोर्टल पर वेरिफाइड दिख रहा है या किसी त्रुटि के कारण 'पेंडिंग' है.
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