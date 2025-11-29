नागौर: ताले में बंद एसबीआई एटीएम को काटकर लूटे 12 लाख, फिर लगा दी आग
नागौर के भेड़ गांव में शातिर बदमाशों ने रात को बिना गार्ड के एटीएम में की लूट. सबूत मिटाने को लगाई आग.
Published : November 29, 2025 at 5:25 PM IST
नागौर: जिले के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के भेड़ गांव में शातिर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे 12 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली. घटना रात दो बजे की बताई जा रही है. इसका पता बाजार खुलने के बाद स्थानीय लोगों को चला. सूचना मिलते ही पांचोड़ी पुलिस पहुंची और मौके का जायजा लिया.एएसपी आशाराम भी घटनास्थल पर गए.
ASP आशाराम ने बताया कि टेक्निकल टीमों को बुलाया गया है. उनके आने के बाद ही सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा कि घटना में शामिल बदमाशों की संख्या और उनके इस्तेमाल किए वाहन की जानकारी भी फुटेज मिलने के बाद ही सामने आ पाएगी.
रात 2 बजे मशीन में लगाई आग: शातिर बदमाशों ने एटीएम सेंटर के शटर के ताले तोड़े. भीतर प्रवेश करने के बाद गैस कटर से पूरी एटीएम मशीन को काट डाला और उसमें मौजूद कैश निकाल लिया. लूट के बाद बदमाशों ने सबूत मिटाने के इरादे से एटीएम कक्ष में आग लगा दी. बदमाश अपने साथ घटनास्थल का डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) भी ले गए.
रात में लगाते हैं ताला: एटीएम की सुरक्षा के लिए दिन में गार्ड तैनात रहता था, लेकिन रात 11 बजे शटर बंद कर ताले लगा घर चला जाता है. बदमाशों ने इसी बात का फायदा उठाकर रात दो बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया.