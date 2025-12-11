ETV Bharat / state

गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ की ठगी, वाट्सएप पर लिंक भेजकर जेम्स-स्टोन कारोबारी को लगाया चूना

पीड़ित को 5 लाख पर 15 प्रतिशत का मुनाफा दिखाया. फिर उसने 6 करोड़ का निवेश किया, जिस पर 3 करोड़ का फायदा बताया गया.

Police Station, SOG
पुलिस थाना एसओजी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
जयपुर: सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच जयपुर में एक जेम्स-स्टोन कारोबारी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. उसे साइबर ठगों ने वाट्सएप पर लिंक भेजा और बेहतर रिटर्न का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. जब तक उसे एहसास हुआ. साइबर ठग उसे 12 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे. अब परिवादी की रिपोर्ट पर एसओजी के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच की जा रही है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

पहले निवेश, फिर टैक्स के नाम पर जमा करवाई रकम: उन्होंने बताया कि पीड़ित को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न का झांसा देकर फंसाया गया. उसके द्वारा निवेश की गई राशि पर अच्छा-खासा मुनाफा एक ऑनलाइन एप पर दिखाया गया. पीड़ित ने अपने मुनाफे की रकम विड्रो करवाने की बात कही, तो उससे अलग-अलग चार्जेज के नाम पर और रकम जमा करवाई गई. ऐसे में मुनाफे की रकम देने के बजाए उससे और रकम जमा करवाई गई. इस तरह से एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है. यह गंभीर मामला है. जिसे लेकर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

वाट्सएप पर आया लिंक, दिया मुनाफे का झांसा: वहीं, परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके वाट्सएप नंबर पर 25 सितंबर को एक लिंक आया. कृतिका ठाकुर के नाम से यह लिंक आया था. इस पर क्लिक करने पर एक वेबसाइट का पेज ओपन हुआ. जिसमें गोल्ड ट्रेडिंग में बेहतर रिटर्न का दावा किया गया. इसके बाद उससे आईडी बनवाकर लॉगिन करवाया गया. उसे निवेश के लिए अलग-अलग बैंक खातों की डिटेल भेजी.

छह करोड़ रुपए टैक्स के नाम पर जमा करवाए: उसने 7 अक्टूबर को पांच लाख रुपए जमा करवाए, तो उसे प्लेटफॉर्म पर 15 प्रतिशत मुनाफा दिखाया गया. उससे कई बार में 4 नवंबर तक छह करोड़ रुपए का निवेश करवाया गया. जिस पर तीन करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा दिखाया गया. उसने 7 नवंबर को रकम विड्रो करवाने के लिए अप्लाई किया, तो कस्टमर सर्विस ने 30 फीसदी रकम इनकम टैक्स में जाने की बात कही. इसके बाद अलग-अलग चार्जेज के नाम पर छह करोड़ रुपए और जमा करवा लिए गए. इसके बाद भी रकम वापस नहीं दी गई.

