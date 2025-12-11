ETV Bharat / state

गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ की ठगी, वाट्सएप पर लिंक भेजकर जेम्स-स्टोन कारोबारी को लगाया चूना

पुलिस थाना एसओजी

जयपुर: सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच जयपुर में एक जेम्स-स्टोन कारोबारी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 12 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. उसे साइबर ठगों ने वाट्सएप पर लिंक भेजा और बेहतर रिटर्न का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया. जब तक उसे एहसास हुआ. साइबर ठग उसे 12 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके थे. अब परिवादी की रिपोर्ट पर एसओजी के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच की जा रही है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. पहले निवेश, फिर टैक्स के नाम पर जमा करवाई रकम: उन्होंने बताया कि पीड़ित को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न का झांसा देकर फंसाया गया. उसके द्वारा निवेश की गई राशि पर अच्छा-खासा मुनाफा एक ऑनलाइन एप पर दिखाया गया. पीड़ित ने अपने मुनाफे की रकम विड्रो करवाने की बात कही, तो उससे अलग-अलग चार्जेज के नाम पर और रकम जमा करवाई गई. ऐसे में मुनाफे की रकम देने के बजाए उससे और रकम जमा करवाई गई. इस तरह से एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है. यह गंभीर मामला है. जिसे लेकर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. पढ़ें: शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी: अलग-अलग खाते में लिए 47 लाख रूपये, पढ़ें पूरा मामला