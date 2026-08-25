ETV Bharat / state

फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से 12 करोड़ की साइबर ठगी, एक और आरोपी गिरफ्तार

साइट के वर्चुअल वॉलेट में लाभ सहित करीब 9.42 करोड़ प्रदर्शित कर परिवादी का भरोसा जीता गया.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source - Jaipur Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 6:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए 12 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने भोपाल निवासी विशाल शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. एडीजी साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में फर्जी ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट के माध्यम से परिवादी से कुल 12,09,65,512 रुपए की ठगी की गई.

आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर फंसाया: 25 सितंबर, 2025 को परिवादी के वाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया. जिसमें एक वेबसाइट का लिंक भेजा गया था. वेबसाइट पर ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग और आकर्षक रिटर्न का प्रचार किया गया था. परिवादी ने वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर तथाकथित कस्टमर सर्विस के निर्देश पर अलग-अलग बैंक खातों में निवेश करना शुरू किया. परिवादी ने 7 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2025 के बीच करीब 6 करोड़ रुपए अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवाए. वेबसाइट के वर्चुअल वॉलेट में लाभ सहित करीब 9.42 करोड़ रुपए प्रदर्शित कर परिवादी को विश्वास दिलाया गया कि उसका निवेश लगातार बढ़ रहा है.

पढ़ें: ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर 92.75 लाख की साइबर ठगी, मुंबई निवासी दो आरोपी गिरफ्तार

जब परिवादी ने 7 नवंबर को 5,02,84,784 रुपए निकालने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने इनकम टैक्स, प्रोसेसिंग फीस सहित अलग-अलग शुल्क के नाम पर और रकम जमा करवानी शुरू कर दी. वहीं, 10 से 26 नवंबर के बीच अतिरिक्त रकम जमा करवाने के बाद परिवादी से कुल 12.09 करोड़ से अधिक की रकम जमा करवाई गई. लेकिन न तो मूल रकम लौटाई गई और न ही राशि निकालने दी गई.

पढ़ें: ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 50.70 लाख की ठगी, फर्जी एप में दिखाया भारी मुनाफा

बैंक खाते की जांच से मिला सुराग: अनुसंधान के दौरान शुरुआती 20 लाभार्थी बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट, एओएफ और केवाईसी रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया. मनी ट्रेल में सामने आया कि 29 अक्टूबर, 2025 को परिवादी की ठगी की रकम में से 25 लाख रुपए आरोपी विशाल शर्मा के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में जमा हुए थे. जांच करने पर पता चला कि विशाल शर्मा पहले से साइबर वेस्ट दिल्ली के प्रकरण में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में न्यायिक अभिरक्षा में था. पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे जयपुर लाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया और नियमानुसार गिरफ्तार किया.

कमीशन के लालच में बैंक खाता उपलब्ध कराया: पुलिस पूछताछ में विशाल शर्मा ने बताया कि जुलाई 2025 में उसकी पहचान अभिषेक नाम के व्यक्ति से हुई थी. अभिषेक ने बैंक खाता खुलवाकर उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के बदले 20 हजार रुपए कमीशन देने का प्रस्ताव दिया. आरोपी के अनुसार, अभिषेक के निर्देश पर उसे लखनऊ होते हुए नेपाल ले जाया गया. जहां उसकी मुलाकात रविकांत उर्फ रवि पांचाल और विरेन उर्फ बिट्टू से हुई. इस दौरान कुछ समय के लिए उसका मोबाइल फोन और सिम भी अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखे गए. बाद में उसे भोपाल भेज दिया गया और अभिषेक शर्मा ने उसे 10 हजार रुपए कमीशन दिया.

पढ़ें: निकाय चुनाव के नाम पर ठगी कर सकते हैं साइबर अपराधी, जानें कैसे करें बचाव ?

अनुसंधान में सामने आया है कि विशाल के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते का उपयोग साइबर अपराध से संबंधित धनराशि के लेन-देन में हुआ. उसके खिलाफ पूर्व में हैदराबाद पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है तथा 1 दिसंबर 2025 को साइबर पुलिस वेस्ट दिल्ली द्वारा गिरफ्तार किया गया था. पुलिस वाट्सएप रिकॉर्ड, सीडीआर, सीएएफ, आईडी, आईपीडीआर और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण कर रही है. ठगी की रकम आगे किन-किन बैंक खातों में पहुंची और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच जारी है.

पुलिस की आमजन से अपील: उन्होंने अपील की है कि वाट्सएप, टेलीग्राम अथवा सोशल मीडिया से प्राप्त अनजान इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग लिंक पर क्लिक न करें. कम समय में अधिक या गारंटीड रिटर्न का लालच देने वाली योजनाओं से सावधान रहें. विड्रोल के नाम पर टैक्स, जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे जाने पर रकम जमा न करें. कमीशन के बदले अपना बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करवाएं.

TAGGED:

FRAUD IN THE NAME OF INVESTMENT
RS 12 CRORE CYBER FRAUD
5TH CYBER FRAUD ACCUSED NABBED
गोल्ड ट्रेडिंग वेबसाइट से ठगी
ONLINE GOLD TRADING SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.