110 करोड़ की टी-शर्ट खरीद पर तीन साल बाद फिर उठे सवाल, खेल मंत्री ने दिए जांच के निर्देश
गहलोत सरकार द्वारा आयोजित ओलंपिक-2023 खेलों में प्रदेशभर से करीब 56 लाख खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था. खेल सामग्री खरीद को लेकर सवाल उठे थे.
Published : August 21, 2026 at 10:10 AM IST
जयपुर: राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक-2023 में खिलाड़ियों की टी-शर्ट खरीद का मामला तीन साल बाद फिर गरमाया है. विधायक मनोज न्यांगली ने खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पत्र लिखकर 110 करोड़ की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि खरीद में नियमों का पालन नहीं हुआ और विधानसभा में जांच का आश्वासन मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. शिकायत पर खेल मंत्री राठौड़ ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता को सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने अनियमितता मिलने पर मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB को भेजने के भी निर्देश दिए.
विधायक ने लगाए नियमों के उल्लंघन के आरोप: विधायक मनोज न्यांगली ने खेल मंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों के लिए टी-शर्ट की खरीद पर करीब 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए. उनका आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि विधानसभा में मामले की जांच का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
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56 लाख खिलाड़ियों के लिए हुई थी खरीद: गहलोत सरकार द्वारा आयोजित इन खेलों में प्रदेशभर से करीब 56 लाख खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था. खेल विभाग के निर्देश पर पंजीकृत खिलाड़ियों के लिए टी-शर्ट की खरीद, प्रिंटिंग और आपूर्ति की जिम्मेदारी राजस्थान खेल परिषद को सौंपी गई थी. इसके बाद टी-शर्ट की गुणवत्ता, खरीद प्रक्रिया और निविदा जारी करने से पहले सक्षम स्तर से अनुमति लेने को लेकर सवाल उठे थे. अब विधायक की शिकायत पर सरकार ने इन सभी बिंदुओं की दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं.