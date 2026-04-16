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RPSC: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को, प्रवेश पत्र जारी

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) परीक्षा-2025 एवं सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल को सुबह 10 से 12.30 बजे तक एवं दोपहर 3 से 5.30 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा. परीक्षा में ओएमआर के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 16 अप्रेल को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में 1100 और सहायक कृषि अभियंता में 281 पद है. दोनो ही परीक्षा जयपुर मुख्यालय पर 19 अप्रैल को होगी.

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परीक्षा केंद्र पर समय से एक घंटा पहले पहुंचे : उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.