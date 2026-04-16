RPSC: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को, प्रवेश पत्र जारी
परीक्षा का आयोजन जयपुर में 19 अप्रैल रविवार को दो पारियों में होगा.
Published : April 16, 2026 at 11:53 AM IST
अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) परीक्षा-2025 एवं सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 19 अप्रैल को सुबह 10 से 12.30 बजे तक एवं दोपहर 3 से 5.30 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा. परीक्षा में ओएमआर के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.
आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 16 अप्रेल को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में 1100 और सहायक कृषि अभियंता में 281 पद है. दोनो ही परीक्षा जयपुर मुख्यालय पर 19 अप्रैल को होगी.
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परीक्षा केंद्र पर समय से एक घंटा पहले पहुंचे : उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.
पहचान के लिए लाने होंगे यह दस्तावेज़: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना करें. मेहता ने बताया कि स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अच्छी तर पढ़ लें.
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बहकावे में ना आए : उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाज कंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचित कर सकते हैं. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने और अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.