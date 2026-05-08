ETV Bharat / state

आरपीएससी: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 अब होगी दोबारा लेकिन नयों को 'नो एंट्री'

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने से निराश अभ्यार्थियों को आशा की नई किरण दी. दरअसल, अभ्यर्थी अगली भर्ती में ओवर एज होने के कारण शामिल नहीं हो पा रहे थे. ऐसे में अब उन्हें उसी भर्ती में शामिल होकर परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर वर्ष 2021 में उप निरीक्षक /प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 को निरस्त कर दिया था. अब यह परीक्षा नए सिरे से होगी. इस संबंध में विस्तृृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जा रही है.

केवल पुराने अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल: आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि दोबारा हो रही परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे, जो पूर्व में लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे. इस परीक्षा में नए आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा. परीक्षा इसी सितंबर में संभावित है. साहू ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का अवसर मिलेगा. संशोधन प्रक्रिया 16 से 30 मई 2026 तक चलेगी. इसमें अभ्यर्थी जानकारियों में बदलाव भी कर सकेंगे. मसलन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा पत्राचार के पते में संशोधन कर पाएंगे.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला: चयनितों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

केवाईसी करनी होगी अपडेट: साहू ने बताया कि आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी. यदि अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली तो वे फेच एप्लीकेशन फार्म विकल्प का उपयोग कर अपना पुराना डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं. ओटीआर में सेव लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान खुद ही ओटीआर से फेच हो जाएंगे. यदि ओटीआर में पूर्व में केवाइसी पूर्ण नहीं है, तो इसे पूर्ण करना आवश्यक होगा.