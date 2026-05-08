ETV Bharat / state

आरपीएससी: एसआई भर्ती परीक्षा-2021 अब होगी दोबारा लेकिन नयों को 'नो एंट्री'

इसी साल सितंबर में होने वाली इस भर्ती परीक्षा में नए आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा.

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने से निराश अभ्यार्थियों को आशा की नई किरण दी. दरअसल, अभ्यर्थी अगली भर्ती में ओवर एज होने के कारण शामिल नहीं हो पा रहे थे. ऐसे में अब उन्हें उसी भर्ती में शामिल होकर परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा. आयोग ने राज्य सरकार की अनुशंसा पर वर्ष 2021 में उप निरीक्षक /प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा-2021 को निरस्त कर दिया था. अब यह परीक्षा नए सिरे से होगी. इस संबंध में विस्तृृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जा रही है.

केवल पुराने अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल: आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि दोबारा हो रही परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे, जो पूर्व में लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे. इस परीक्षा में नए आवेदकों को अवसर नहीं दिया जाएगा. परीक्षा इसी सितंबर में संभावित है. साहू ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का अवसर मिलेगा. संशोधन प्रक्रिया 16 से 30 मई 2026 तक चलेगी. इसमें अभ्यर्थी जानकारियों में बदलाव भी कर सकेंगे. मसलन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा पत्राचार के पते में संशोधन कर पाएंगे.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला: चयनितों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एसएलपी खारिज

केवाईसी करनी होगी अपडेट: साहू ने बताया कि आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन करने से पहले अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी. यदि अभ्यर्थी ने अपनी एसएसओ आईडी बदल ली तो वे फेच एप्लीकेशन फार्म विकल्प का उपयोग कर अपना पुराना डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं. ओटीआर में सेव लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान खुद ही ओटीआर से फेच हो जाएंगे. यदि ओटीआर में पूर्व में केवाइसी पूर्ण नहीं है, तो इसे पूर्ण करना आवश्यक होगा.

बायोमैट्रिक उपयोग की सहमति: आयोग अध्यक्ष यूआर साहू ने बताया कि यदि अभ्यर्थी किसी प्रविष्टि में संशोधन नहीं करता है तो भी आवेदन-पत्र को एडिट मोड में खोलकर संशोधन की आवश्यकता न होने संबंधी घोषणा और ओटीआर में लाइव फोटो, सिग्नेचर और अंगूठा निशानी के प्रयोग के लिए सहमति अनिवार्य रूप से देनी होगी. इसके बाद ही फाइनल सब्मिट बटन पर क्लिक के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर आवेदन सब्मिट करना होगा. निर्धारित प्रक्रिया की पालना न करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पढ़ें:हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती रहेगी रद्द, आयोग के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त

पात्रता की शर्तें यथावत:आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता) का निर्धारण उनके 2021 के आवेदन के समय की स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा. इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल का अवलोकन करते रहें.

पढ़ें:SI भर्ती पेपर लीक: एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

TAGGED:

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION
NO OPPORTUNITIES FOR NEW APPLICANTS
SI EXAM WILL BE HELD IN SEPTEMBER
COMMISSION CHAIRMAN UR SAHOO
SI RECRUITMENT EXAMINATION 2021

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.