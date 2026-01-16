ETV Bharat / state

आरपीएससी को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने माना रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है. केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आयोग की अपील की सुनवाई के बाद सुनाया है.

आयोग के संयुक्त विधि परामर्श राकेश ओझा ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्याय मूर्ति दीपंकर दत्ता और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिसमें आयोग को नियमों में अंकित अवधि के व्यतीत हो जाने के बावजूद रिजर्व लिस्ट से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे.

ओझा ने बताया कि यह प्रकरण कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2013 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2020 से संबंधित था. इसमें मुख्य सूची के कुछ अभ्यर्थियों की ओर से कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी. उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट में शामिल यति जैन, आकृति सक्सैना और विवेक कुमार मीणा समेत कई अभ्यर्थियों की याचिका पर एकलपीठ ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसे आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी.

हालांकि खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए आयोग की अपील को खारिज कर दिया था. लिहाजा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी. ओझा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए अपने निर्णय में यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन स्थापित नियमों और समय सीमा के विरुद्ध जाकर नियुक्तियों का आदेश नहीं दिया जा सकता है.