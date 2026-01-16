आरपीएससी को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने माना रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं

आरपीएससी को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने माना रिजर्व लिस्ट के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं
राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आरक्षित सूची की वैधता मुख्य सूची भेजी जाने की तिथि से 6 माह के लिए होती है.
Published : January 16, 2026 at 3:18 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है. केवल रिजर्व या वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आयोग की अपील की सुनवाई के बाद सुनाया है.
आयोग के संयुक्त विधि परामर्श राकेश ओझा ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्याय मूर्ति दीपंकर दत्ता और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ और खंडपीठ के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिसमें आयोग को नियमों में अंकित अवधि के व्यतीत हो जाने के बावजूद रिजर्व लिस्ट से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे.
पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court
ओझा ने बताया कि यह प्रकरण कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2013 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2020 से संबंधित था. इसमें मुख्य सूची के कुछ अभ्यर्थियों की ओर से कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रहे पदों पर आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी. उन्होंने बताया कि वेटिंग लिस्ट में शामिल यति जैन, आकृति सक्सैना और विवेक कुमार मीणा समेत कई अभ्यर्थियों की याचिका पर एकलपीठ ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे, जिसे आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर चुनौती दी थी.
पढ़ें: स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022: हाईकोर्ट ने खाली रहे पदों को वेटिंग लिस्ट से नहीं भरने पर मांगा जवाब - RPSC School Lecturer Bharti 2022
हालांकि खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखते हुए आयोग की अपील को खारिज कर दिया था. लिहाजा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी. ओझा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए अपने निर्णय में यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन स्थापित नियमों और समय सीमा के विरुद्ध जाकर नियुक्तियों का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
पढ़ें: Patwari Bharti 2020: पटवारी भर्ती में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर लगी रोक हटी
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु:
नियमों की सर्वोच्चता: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत आरक्षित सूची की वैधता मुख्य सूची भेजी जाने की तिथि से केवल 6 माह के लिए होती है. इस अवधि के समाप्त होने के बाद सूची निष्प्रभावी हो जाती है.
कानूनी अधिकार का अभाव: न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने व्यवस्था दी है कि केवल आरक्षित सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अपरिहार्य कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है.
आयोग की स्वायत्तता: निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. राज्य सरकार की ओर से अपील न करने की स्थिति में भी आयोग को भर्ती नियमों की रक्षा के लिए अपील करने का पूर्ण अधिकार है.
भर्ती प्रक्रिया की शुचिता: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उल्लेख किया गया है कि यदि चयन प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक खुला रखा जाता है, तो यह आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नए पात्र अभ्यर्थियों के अवसरों का हनन होगा.