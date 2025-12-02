ETV Bharat / state

आरएएस 2024 : इंटरव्यू में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर RPSC सख्त, गलत दस्तावेज दिए तो होंगे डिबार

मेहता ने बताया कि यह सख्ती इसलिए बरती जा रही है ताकि दिव्यांगजन के लिए आरक्षण का प्रावधान उनकी वास्तविक स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए किया जा सके. यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त करता है तो यह न केवल वास्तविक दिव्यांगजन के अधिकारों का हनन होगा बल्कि एक आपराधिक कृत्य भी है.

सक्रिय यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 24 नवंबर 2025 को जारी सर्कुलर के अनुसार, लाभ वितरण से पहले सक्रिय यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड और विकलांगता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. यह कदम प्रमाण-पत्रों के दुरुपयोग से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. इसके साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र 28 अगस्त 2025 के क्रम में आयोग अपेक्षित सतर्कता बरतते हुए दिव्यांगता प्रतिशत और प्रकार की मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच करवाकर पुष्टि कर रहा है. इसके तहत वे अभ्यर्थी जिनके पास यूडीआइडी प्रारंभ होने से पूर्व के प्रमाण-पत्र हैं, उनका भी दोबारा सत्यापन के बाद पोर्टल के माध्यम से जारी प्रमाण-पत्र लिया जा रहा है.

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस भर्ती परीक्षा-2024 की साक्षात्कार प्रक्रिया में भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसके अंतर्गत आयोग आरएएस भर्ती-2023 की तरह ही आरएएस भर्ती -2024 के साक्षात्कार में शामिल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता प्रतिशत और प्रकार की पुष्टि के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड के माध्यम से नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सघन जांच करवा रहा है. जांच दौरान विशेष रूप से लो विजन और हार्ड हियरिंग के मामलों में कई प्रकार की विसंगतियां भी प्रकट हो रही हैं.

दुरुपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लागू हैं. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 89 और 91 के तहत धोखाधड़ी वाले कार्यों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है. मेहता ने बताया कि धोखाधड़ी/नियमों का उल्लंघन (धारा 89) में पहली बार उल्लंघन पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना. बाद के उल्लंघनों के लिए 50 हजार तक का जुर्माना शामिल है. उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने का प्रयास (धारा 91) में दो साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है.

आरएएस भर्ती-2023 से हुई थी दोबारा सत्यापन की शुरूआत : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ने आरएएस भर्ती परीक्षा-2023 के साक्षात्कार के दौरान ही संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण-पत्रों को लेकर सख्त रुख अपनाया था और पहली बार मेडिकल जांच का प्रावधान शुरू किया था. इस सख्ती के बाद अनेक अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से ही दूरी बना ली थी. कुछ प्रकरणों में अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना-पत्र देकर अपनी श्रेणी को दिव्यांग से सामान्य या अन्य श्रेणी में बदलने की गुहार भी की थी. जांच में यह भी सामने आया था कि कई अभ्यर्थी पहले से ही गलत तरीके से बनवाए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे, उनके विरूद्ध भी आयोग की ओर से कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को लिखा गया है. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए संबंधित विभाग और फर्जी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निदेशालय चिकित्सा विभाग को भी पत्र भेजे गए हैं. वर्तमान भर्ती प्रक्रियाओ में इसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि केवल वास्तविक रूप से पात्र अभ्यर्थियों को ही लाभ मिल सके.

इसे भी पढ़ें: आरपीएससी आरएएस भर्ती-2024 समेत इन तीन भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी

फर्जी दस्तावेज या गलत तथ्य दिए तो होंगे डिबार : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छद्म डिग्री और दस्तावेजों या जालसाजी एवं अन्य प्रकरणों में अभी तक 524 संदिग्ध और अपात्र अभ्यर्थियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा चुका है. इनमें से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया गया हैं. शेष 109 अभ्यर्थियों को एक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए डिबार किया गया है.