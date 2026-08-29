आरपीएससी : सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 कल, 131 पदों के लिए 10 हजार 21 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 अतिरिक्त मिनट अलग से दिए जाएंगे.
Published : August 29, 2026 at 6:46 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग ) भर्ती परीक्षा 2025 रविवार को होगी. 113 पदों के लिए भर्ती परीक्षा सुबह 11 से दोपहर डेढ़ बजे तक होगी. आयोग ने परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली. अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 अतिरिक्त मिनट अलग से दिए जाएंगे.
राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 27 अगस्त को अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए थे. कुल 10 हजार 21 अभ्यार्थी पंजीकृत हैं. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. अभ्यर्थी नियत समय से 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हों. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.
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ये दस्तावेज लाएं: गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लाना होगा. मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो को लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें.
बहकावे में ना आए अभ्यर्थी: आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, अपराधी के बहकावे में न आएं. ऐसा कोई व्यक्ति जो परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचित करें.
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अनुचित साधन अपनाने पर कड़ी सजा: गुप्ता ने बताया, परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.
गूगल मैप के भरोसे ना रहें: उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए गूगल मैप पर निर्भर न रहें. तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों की लोकेशन मैप पर अस्पष्ट हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थी ई-प्रवेश पत्र पर दिए पते की भौतिक पुष्टि परीक्षा दिवस से पूर्व ही कर लें ताकि परीक्षा के दिन देरी न हों.
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