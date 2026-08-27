RPSC सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा: प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक एक्टिव, OMR के लिए मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त
सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित होगी. 133 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.
Published : August 27, 2026 at 3:20 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 30 अगस्त को होने जा रहा है. परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. 133 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी यथाशीघ्र अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड कर लें. परीक्षा के अंतर्गत ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा.
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 23 अगस्त को ही एसएसओ पोर्टल पर डाल दी गई थी. गुरुवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध प्रवेश पत्र को समय रहते डाउनलोड कर लें. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड: गुप्ता ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं.
परीक्षा समय से एक घंटा पहले पहुंचें अभ्यर्थी: उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा के दिन अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर नियत समय से एक घंटे पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूरा हो सके. देरी से आने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है.
यह दस्तावेज लाना अनिवार्य: गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस (जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो) लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी अपनी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक निर्देशों का अवलोकन भी पहले ही अवश्य कर लें.
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