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RPSC सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा: प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक एक्टिव, OMR के लिए मिलेंगे 10 मिनट अतिरिक्त

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 30 अगस्त को होने जा रहा है. परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी. 133 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र गुरुवार को अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी यथाशीघ्र अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड कर लें. परीक्षा के अंतर्गत ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 23 अगस्त को ही एसएसओ पोर्टल पर डाल दी गई थी. गुरुवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध प्रवेश पत्र को समय रहते डाउनलोड कर लें. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसे भी पढ़ें- आरपीएससी: सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को, 30 अगस्त को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड: गुप्ता ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध 'रिक्रूटमेंट पोर्टल' लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं.