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एसआई भर्ती 2025: आरपीएससी की साल की पहली बड़ी एवं कड़ी परीक्षा आज से...जानिए ड्रेस कोड

आरपीएससी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा निर्धारित तिथि और समय पर होगी. सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर भ्रामक जानकारी डालने पर पुलिस सतर्क.

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 6:47 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की इस वर्ष की पहला बड़ा एग्जाम एसआई भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को होगा. 1 हजार 15 पदों के लिए दोनों दिन दो पारियों में परीक्षा होगी. सुबह 11 से 1 बजे हिंदी और 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की परीक्षा होगी. आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं. सभी जिला परीक्षा संचालन समितियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. 25 जिलों और 15 उपखंड क्षेत्रों में कुल 41 शहरों में 1 हजार 174 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 7 लाख 70 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सूरजमल मीना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में सुनवाई 2 अप्रैल को हुई थी. इसमें कोर्ट ने एसआई पुलिस परीक्षा 2021 में सम्मिलित सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को एसआई पुलिस परीक्षा 2025 में सम्मिलित करने के आदेश दिए थे. इसके विरुद्ध आयोग ने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया. इस पर 3 अप्रैल को अवकाश के दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के आदेश को मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने वाले अभ्यर्थी तक ही सीमित कर दिया. यानी परीक्षा में केवल कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे. कोर्ट के संशोधित आदेश के बाद आरपीएससी ने स्पष्ट किया था कि निर्धारित तिथि और समय पर ही परीक्षा होगी, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप पर कुछ लोग आरपीएससी के बाहर वर्ष 2021 के अभ्यर्थियों को जीतने और धरना प्रदर्शन करने के मैसेज डाल रहे थे. इससे पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क हो गए. सुबह से ही पुलिस जाप्ता आरबीएसई कार्यालय के बाहर तैनात है, ताकि किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना हो.

एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एसआई भर्ती रहेगी रद्द, आयोग के खिलाफ भी स्वप्रेरित प्रसंज्ञान समाप्त

आयोग और अभ्यार्थियों को झटका: एसआई भर्ती परीक्षा 2025 से 1 दिन पहले एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है. ऐसे में वर्ष 2021 के अभ्यार्थी अब ना इधर के रहे और ना उधर के. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मेहता ने बताया कि परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा. केंद्र में दाखिल होने से पहले परीक्षार्थी ड्रेस कोड सुनिश्चित करें ताकि जांच में परेशानी ना हों.

ड्रेस कोड का रखें ध्यान: सचिव मेहता ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच होगी. निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा. पुरुष अभ्यर्थियों को आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता पायजामा के साथ हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर आने की अनुमति होगी. महिला विद्यार्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज और साधारण रबर बैंड बालों में लगाकर आना होगा. जूते और पूरी आस्तीन के कपड़े पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, ताबीज, हेयर पिन, स्कार्फ और टोपी आदि पहनकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सुरक्षा जांच के दौरान यदि कोई अन्य वस्तु संदिग्ध पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें:एसआई भर्ती-2025 परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिया ये बड़ा आदेश

साइबर कैफे और ईमित्र रहेंगे बंद: आयोग सचिव मेहता ने बताया कि परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ईमित्र केंद्र परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगे. परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह वर्जित होंगे. आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड और पर्यवेक्षक निरंतर केंद्रों का निरीक्षण करेंगे

पढ़ें:एसआई भर्ती 2025 का 5 और 6 अप्रैल को होगा आयोजन, प्रवेश पत्र हुए अपलोड, अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की करनी होगी पालना

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