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एसआई भर्ती 2021 : पुनः परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी, जानिए अहम बातें...

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 20 सितंबर 2026 को प्रदेश के 11 जिलों में उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 का आयोजन किया जा रहा है. गुरुवार को आयोग ने अपने वेबसाइट पर अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं. वहीं, परीक्षा की तैयारी भी आयोग की अंतिम चरण में है. आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 20 सितंबर को आयोजित होने वाली उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 के 2.18 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. अभ्यार्थी आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें. गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 जिलों में कुल 666 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 2 लाख 18 हजार 131 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसके लिए अजमेर में 74, अलवर में 48, भरतपुर में 58, बीकानेर में 47, हनुमानगढ़ में 23, जयपुर में सर्वाधिक 187, जोधपुर में 81, कोटा में 58, श्रीगंगानगर में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन दो पारियों में होगा. प्रथम पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा. जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी. पढ़ें : एसआई भर्ती 2021: पुन: परीक्षा में पूर्व एग्जाम में आरोपी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन एडिट का अवसर गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. अभ्यर्थी अपने आवश्यक विवरण दर्ज कर समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.