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एसआई भर्ती 2021 : पुनः परीक्षा के लिए अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी, जानिए अहम बातें...

आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 पुनः परीक्षा. 2.18 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा. आयोग ने अपने वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं.

SI Recruitment 2021 Exam
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 20 सितंबर 2026 को प्रदेश के 11 जिलों में उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 का आयोजन किया जा रहा है. गुरुवार को आयोग ने अपने वेबसाइट पर अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए हैं. वहीं, परीक्षा की तैयारी भी आयोग की अंतिम चरण में है.

आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 20 सितंबर को आयोजित होने वाली उप-निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 के 2.18 लाख अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. अभ्यार्थी आयोग की वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें. गुप्ता ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 जिलों में कुल 666 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 2 लाख 18 हजार 131 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे.

इसके लिए अजमेर में 74, अलवर में 48, भरतपुर में 58, बीकानेर में 47, हनुमानगढ़ में 23, जयपुर में सर्वाधिक 187, जोधपुर में 81, कोटा में 58, श्रीगंगानगर में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन दो पारियों में होगा. प्रथम पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा. जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी.

पढ़ें : एसआई भर्ती 2021: पुन: परीक्षा में पूर्व एग्जाम में आरोपी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन एडिट का अवसर

गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. अभ्यर्थी अपने आवश्यक विवरण दर्ज कर समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

अभ्यार्थियों को मिलेगा 10 मिनट का अतिरिक्त समय : उन्होंने बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न) भरना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे यह पांचवां विकल्प चुनकर गोला आवश्यक रूप से भरना होगा. इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक पेपर में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

अब 2 घंटे पहले पहुंचना होगा : आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा. इसके बाद प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा.

पढ़ें : कोर्ट की खबरें: एसआई भर्ती की पुन: परीक्षा में पूर्व आवेदकों को शामिल करने के आदेश, कुलगुरु बर्खास्तगी के आदेश की क्रियान्विति पर रोक

सघन बायोमेट्रिक जांच, मेटा ग्लासेस एवं हाईटेक डिवाइसेज पर पैनी नजर : गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की जालसाजी, नकल या डमी अभ्यर्थी को रोकने के लिए थंब इंप्रेशन और फेस रिकॉगनीशन का उपयोग करते हुए सघन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया गया है. प्रवेश के दौरान एचएचएमडी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों की गहन जांच होगी. इसके अतिरिक्त मेटा ग्लासेस एवं ब्लूटूथ डिवाइसेज जैसे हाईटेक उपकरणों की रोकथाम के लिए भी पुख्ता प्रबंध होंगे.

अनुचित प्रयास एवं फर्जीवाड़े पर होगी सख्त कार्रवाई : उन्होंने बताया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या डमी अभ्यार्थियों की रोकथाम के लिए बायोमेट्रिक जांच और फेस रिकग्निशन की व्यवस्था रहेगी. इससे फर्जीवाड़े की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म होंगी. किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022' के तहत त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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