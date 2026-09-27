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SI भर्ती री-एग्जाम: अभ्यर्थियों का आरोप- इतिहास का सबसे कठिन और अतार्किक पेपर, 29 को धरना प्रदर्शन का ऐलान

29 सितंबर को आयोजित होने वाले धरने का पोस्टर लिए अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 20 सितंबर को आयोजित एसआई भर्ती री-एग्जाम के पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में निर्धारित पैटर्न और ट्रेंड से हटकर ऐसा पेपर तैयार किया गया, जिसे निर्धारित 2 घंटे की अवधि में हल करना बेहद मुश्किल था. इसी को लेकर अब एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है. एसआई भर्ती के अभ्यर्थी 29 सितंबर को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे. रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि आरपीएससी के इतिहास में आज तक इतना कठिन पेपर कभी तैयार नहीं किया गया, जितना इस बार एसआई भर्ती के री-एग्जाम में किया गया है.