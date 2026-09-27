SI भर्ती री-एग्जाम: अभ्यर्थियों का आरोप- इतिहास का सबसे कठिन और अतार्किक पेपर, 29 को धरना प्रदर्शन का ऐलान
जयपुर में 29 सितंबर से एसआई भर्ती री-एग्जाम के कठिन पेपर के विरोध में अभ्यर्थियों काआंदोलन शुरू होगा.
Published : September 27, 2026 at 5:49 PM IST
जयपुर: 20 सितंबर को आयोजित एसआई भर्ती री-एग्जाम के पेपर को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में निर्धारित पैटर्न और ट्रेंड से हटकर ऐसा पेपर तैयार किया गया, जिसे निर्धारित 2 घंटे की अवधि में हल करना बेहद मुश्किल था. इसी को लेकर अब एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है. एसआई भर्ती के अभ्यर्थी 29 सितंबर को राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे. रविवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि आरपीएससी के इतिहास में आज तक इतना कठिन पेपर कभी तैयार नहीं किया गया, जितना इस बार एसआई भर्ती के री-एग्जाम में किया गया है.
हजारों अभ्यर्थी होंगे धरने में शामिल: एसआई भर्ती के अभ्यर्थी सत्येंद्र राव का कहना है कि 20 सितंबर को एसआई भर्ती का री-एग्जाम हुआ था, जिसमें प्रश्न पत्र निर्धारित ट्रेंड से काफी अलग था. उनका आरोप है कि पेपर को इतना कठिन और अतार्किक बनाया गया कि परीक्षा की निर्धारित समय सीमा में उसे हल करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया. एग्जाम एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व नहीं किया जा सकता है. सत्येंद्र राव का मानना है कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना चाहिए जो तार्किक हो और निर्धारित पाठ्यक्रम व परीक्षा पैटर्न के अनुरूप हो. उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा आयोजित कराने के साथ-साथ आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, और उनमें शिक्षाविदों व विशेषज्ञों को शामिल किया जाए.
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29 सितंबर को शहीद स्मारक पर धरना: छात्र नेता राम सिंह समोता का कहना है कि प्रदेश भर से बेरोजगार युवा 29 सितंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे. आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पिछले कई वर्षों से सवालों के घेरे में है और एसआई भर्ती परीक्षा इसका ताजा उदाहरण है. उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती के री-एग्जाम के प्रश्न पत्र को लेकर अभ्यर्थियों में गंभीर असंतोष है. यदि भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, तो प्रश्न पत्र और चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें योग्य अभ्यर्थियों को अपनी क्षमता साबित करने का उचित अवसर मिल सके.
प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी: राम सिंह समोता ने आगे कहा कि स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और अन्य भर्तियों में भी पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है. उन्होंने मांग की है कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड में सिर्फ उन लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार हो, जो शिक्षाविद हों और जिन्हें भर्ती परीक्षाओं का अनुभव हो. सिफारिश के आधार पर किसी की भी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि आरपीएससी और चयन बोर्ड के खिलाफ 29 सितंबर को आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है और इसे पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा.
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यह हैं प्रमुख मांगे:
- एसआई भर्ती एग्जाम को दोबारा आयोजित किया जाए.
- 20 सितंबर के पेपर के पैटर्न और कठिनाई स्तर की समीक्षा की जाए.
- आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पुनर्गठन हो.
- आयोग और बोर्ड में विषय विशेषज्ञ और अनुभवी शिक्षाविद् शामिल किए जाएं.
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विशेषज्ञ को प्राथमिकता दी जाए.
- आरपीएससी में रिक्त पदों को भरकर उसकी कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाए.
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