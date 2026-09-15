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20 सितंबर को होगी एसआई पुनः परीक्षा, 11 जिलों के 666 केंद्रों पर होगा आयोजन, 17 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 20 सितंबर 2026 को प्रदेश के 11 जिलों में उप-निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 का आयोजन किया जा रहा है. परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है. आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा के सफल आयोजन के लिए रणनीति तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारियां जारी हैं.

लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 जिलों में कुल 666 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 2 लाख 18 हजार 131 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसके लिए अजमेर में 74, अलवर में 48, भरतपुर में 58, बीकानेर में 47, हनुमानगढ़ में 23, जयपुर में सर्वाधिक 187, जोधपुर में 81, कोटा में 58, श्रीगंगानगर में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी.

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17 सितंबर को जारी होंगे प्रवेश पत्र: उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. अभ्यर्थी अपने आवश्यक विवरण दर्ज कर समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

5वां विकल्प भरना होगा अनिवार्य: उन्होंने बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न) भरना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे यह पांचवां गोला आवश्यक रूप से भरना होगा. इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक पेपर में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. आयोग की ओर से इस संबंध में वेबसाइट पर शुद्धि पत्र भी पूर्व में जारी किया जा चुका है.

अब 2 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र: लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा.