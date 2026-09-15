20 सितंबर को होगी एसआई पुनः परीक्षा, 11 जिलों के 666 केंद्रों पर होगा आयोजन, 17 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
20 सितंबर को 11 जिलों में उप-निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 आयोजित की जा रही है.
Published : September 15, 2026 at 11:03 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 20 सितंबर 2026 को प्रदेश के 11 जिलों में उप-निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 का आयोजन किया जा रहा है. परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए आयोग ने कमर कस ली है. आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा के सफल आयोजन के लिए रणनीति तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारियां जारी हैं.
लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह के अनुसार परीक्षा के लिए प्रदेश के 11 जिलों में कुल 666 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 2 लाख 18 हजार 131 पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसके लिए अजमेर में 74, अलवर में 48, भरतपुर में 58, बीकानेर में 47, हनुमानगढ़ में 23, जयपुर में सर्वाधिक 187, जोधपुर में 81, कोटा में 58, श्रीगंगानगर में 10, टोंक में 16 और उदयपुर में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा का आयोजन दो पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होगी.
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17 सितंबर को जारी होंगे प्रवेश पत्र: उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 17 सितंबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. अभ्यर्थी अपने आवश्यक विवरण दर्ज कर समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
5वां विकल्प भरना होगा अनिवार्य: उन्होंने बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न) भरना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे यह पांचवां गोला आवश्यक रूप से भरना होगा. इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक पेपर में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. आयोग की ओर से इस संबंध में वेबसाइट पर शुद्धि पत्र भी पूर्व में जारी किया जा चुका है.
अब 2 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र: लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा.
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मेटा ग्लासेस एवं हाईटेक डिवाइसेज पर पैनी नजर: उन्होंने बताया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की जालसाजी, नकल या डमी अभ्यर्थी को रोकने के लिए थंब इंप्रेशन और फेस रिकग्निशन का उपयोग करते हुए सघन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया गया है. प्रवेश के दौरान एचएचएमडी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थियों की गहन जांच की जाएगी. इसके अतिरिक्त मेटा ग्लासेस एवं ब्लूटूथ डिवाइसेज जैसे हाईटेक उपकरणों की रोकथाम के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं.
अनुचित प्रयास एवं फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई: आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता बनाए रखना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या डमी अभ्यर्थी बैठाने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बायोमेट्रिक जांच और फेस रिकग्निशन से फर्जीवाड़े की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म होंगी. किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर 'राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022' के तहत त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस और प्रशासन की सघन निगरानी: उन्होंने बताया कि वीसी में मौजूद पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी, रिक्रूटमेंट एवं क्राइम) सहित 11 जिलों के सभी कलेक्टर और एसपी से परीक्षा के निर्बाध एवं शुचितापूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध और सघन सुरक्षा व्यवस्था का आग्रह किया गया है. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. साथ ही परीक्षा प्रक्रिया की निर्धारित एसओपी के अनुसार वीडियोग्राफी करवाई जाएगी. पूर्व में डिबार किए गए अभ्यर्थियों पर एसओजी और एटीएस की ओर से विशेष निगरानी रखी जा रही है.
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