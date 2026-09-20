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RPSC SI Re Exam 2021: पहली पारी में सामान्य हिंदी का पेपर सम्पन्न, 69.59 फीसदी रही उपस्थति

महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र पर चेकिंग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को एसआई/प्लाटून कमांडर भर्ती पुनः परीक्षा 2021 का आयोजन दो पारियों में हो रहा है. पहली पारी में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ. वहीं दूसरी पारी में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर शुरू हुआ है. पहली पारी में 69.59 फीसदी अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है. 11 जिलों में आयोजित हो रही परीक्षा के लिए कुल 2 लाख 18 हजार 114 अभ्यर्थी पंजीकृत है. पहला पेपर अभ्यर्थियों ने त्रुटि रहित आसान बताया है. जांच के बाद दिया प्रवेश: सीआई/प्लाटून कमांडर भर्ती पुनः परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को कड़े सुरक्षा प्रबंधन के बीच 11 जिलों के 666 परीक्षा केन्द्रों पर हो रहा है. परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो गई. परीक्षा के लिए पंजीकृत 2 लाख 18 हजार 114 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 51 हजार 776 परीक्षार्थी बैठे. यानी कुल 69.59 अभ्यर्थी पहली पारी में उपस्थित हुए. डमी कैंडिडेट और अन्य गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन और फ्रिस्किंग जांच की गई. यानी परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों के चेहरे की तस्वीर और बायोमेट्रिक डाटा आयोग के पास है. ऐसे में गड़बड़ी की संभावना नहीं है. दूसरी पारी में 3 से 5 बजे के दौरान सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का पेपर होगा. पढ़ें: RPSC SI Re-Exam 2021 : जयपुर सहित 11 जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, लेट होने पर कई अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश