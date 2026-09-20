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RPSC SI Re Exam 2021: पहली पारी में सामान्य हिंदी का पेपर सम्पन्न, 69.59 फीसदी रही उपस्थति

अभ्यर्थियों ने पहली पारी में हुए सामान्य हिंदी के पेपर को आसान बताया.

Checking of female candidates at the examination center
महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र पर चेकिंग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को एसआई/प्लाटून कमांडर भर्ती पुनः परीक्षा 2021 का आयोजन दो पारियों में हो रहा है. पहली पारी में सामान्य हिंदी का पेपर हुआ. वहीं दूसरी पारी में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर शुरू हुआ है. पहली पारी में 69.59 फीसदी अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही है. 11 जिलों में आयोजित हो रही परीक्षा के लिए कुल 2 लाख 18 हजार 114 अभ्यर्थी पंजीकृत है. पहला पेपर अभ्यर्थियों ने त्रुटि रहित आसान बताया है.

जांच के बाद दिया प्रवेश: सीआई/प्लाटून कमांडर भर्ती पुनः परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को कड़े सुरक्षा प्रबंधन के बीच 11 जिलों के 666 परीक्षा केन्द्रों पर हो रहा है. परीक्षा की पहली पारी संपन्न हो गई. परीक्षा के लिए पंजीकृत 2 लाख 18 हजार 114 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 51 हजार 776 परीक्षार्थी बैठे. यानी कुल 69.59 अभ्यर्थी पहली पारी में उपस्थित हुए. डमी कैंडिडेट और अन्य गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन और फ्रिस्किंग जांच की गई. यानी परीक्षा में बैठे सभी अभ्यर्थियों के चेहरे की तस्वीर और बायोमेट्रिक डाटा आयोग के पास है. ऐसे में गड़बड़ी की संभावना नहीं है. दूसरी पारी में 3 से 5 बजे के दौरान सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का पेपर होगा.

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4 साल बाद हुई दोबारा परीक्षा: एसआई/प्लाटून कमांडर पुनः भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन 4 वर्ष बाद हो रहा है. इसमें 2 लाख 18 हजार 131 अभ्यर्थी पंजीकृत है. जबकि वर्ष 2021 में हुई भर्ती में 7 लाख 97 हजार 11 आवेदन थे. मूल परीक्षा में 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. पेपर लीक होने के कारण परिक्षा को रद्द किया गया था.

पढ़ें: 20 सितंबर को होगी एसआई पुनः परीक्षा, 11 जिलों के 666 केंद्रों पर होगा आयोजन, 17 से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

'दूसरी पारी पर ज्यादा फोकस': दरअसल सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 40 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है. ऐसे में अभ्यर्थियों का ज्यादा फोकस दूसरी पारी की परीक्षा को लेकर है. अभ्यर्थियों ने पहली पारी में हुए सामान्य हिंदी के पेपर को आसान बताया. नागौर से परीक्षा देने आई अभ्यर्थी किरण ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की गई है. पेपर भी ज्यादा हाई लेवल का नहीं था. नियमित पढ़ाई करने वालों के लिए आसान था. पारिभाषिक और वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध वाले प्रश्न रिपीट हो रहे थे. नागौर से आए अभ्यार्थी विष्णु विश्नोई ने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन दूसरी पारी में होने वाली सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर कठिन होने की संभावना है. इसमें 40 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है. पहला पेपर में 100 प्रश्न थे और इसका पूर्णांक 200 अंक है.

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