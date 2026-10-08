उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के द्वितीय चरण के इंटरव्यू 21 अक्टूबर से शुरू, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 विषयों के इंटरव्यू भी इसी माह
कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया-दस्तावेज पूरे न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा.
Published : October 8, 2026 at 7:34 AM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी भर्तियों को लेकर साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है. आयोग ने उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के तहत द्वितीय चरण के साक्षात्कार और असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 के अंतर्गत विभिन्न विषयों के पदों के लिए इंटरव्यू की तिथियां घोषित की गई हैं. फिलहाल आयोग ने साक्षात्कार पत्र (इंटरव्यू लेटर) वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हैं.
सभी जरूरी दस्तावेज अभी से तैयार कर लें अभ्यर्थी: आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इंटरव्यू के समय सभी अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान-पत्र और सभी मूल प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा. दस्तावेज पूरे न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय रहते अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी अपने सभी जरूरी दस्तावेज अभी से तैयार कर लें.
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उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर भर्ती-2025: इस भर्ती के द्वितीय चरण के साक्षात्कार 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. फिलहाल 5 से 16 अक्टूबर तक प्रथम चरण के साक्षात्कार चल रहे हैं. इस भर्ती में साक्षात्कार के लिए कुल 4019 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है. इनमें 62 अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र के हैं, जबकि 3957 अभ्यर्थी गैर-अनुसूचित क्षेत्र के हैं.
सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 के तहत साक्षात्कार कार्यक्रम :
- सोशियोलॉजी- 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक साक्षात्कार होंगे. इस विषय के कुल 24 पद हैं.
- ड्राइंग एंड पेंटिंग- 26 अक्टूबर 2026 को साक्षात्कार होगा. इस विषय के कुल 8 पद हैं.
- ईएएफएम- 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक साक्षात्कार आयोजित होंगे. इस विषय के कुल 8 पद हैं.
- उर्दू- 29 और 30 अक्टूबर 2026 को साक्षात्कार होगा. इस विषय के कुल 8 पद हैं.
- साइकोलॉजी- 30 अक्टूबर 2026 को साक्षात्कार होगा. इस विषय के कुल 15 पद हैं.
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