ETV Bharat / state

आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026: पहली पारी में जनरल नॉलेज के पेपर में बैठे 62.97 फीसदी अभ्यर्थी

पेपर समाप्त होने पर बाहर निकलते अभ्यर्थी ( ETV Bharat Ajmer )