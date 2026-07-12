आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026: पहली पारी में जनरल नॉलेज के पेपर में बैठे 62.97 फीसदी अभ्यर्थी
अभ्यर्थी ने बताया कि सवाल कठिन थे, लेकिन जिसने नियमित रूप से अध्ययन किया होगा, उनके लिए यह पेपर ठीक है.
Published : July 12, 2026 at 2:09 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 की शुरुवात 12 जुलाई रविवार से हो गई. पहली पारी में जनरल नॉलेज का पेपर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ हुआ. पहले पेपर में 62.97 अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही. अभ्यर्थियों ने पहला पेपर कठिन बताया. प्रदेश के 27 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है. परीक्षा का आयोजन 18 जुलाई तक प्रतिदिन दो पारियों में होगा.
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के पहले दिन प्रथम पारी में सुबह 10 बजे जनरल नॉलेज का पेपर हुआ. प्रवेश में जांच के लिए लगने वाले समय के कारण अभ्यर्थियों को एक घंटे पहले आना अनिवार्य था, लिहाजा परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह 9 बजे से पहले ही पहुंच गए. फ्रिस्किंग जांच के बाद अभ्यर्थियों को भीतर प्रवेश दिया गया. पहला पेपर 10 से 12 बजे तक हुआ. पेपर के बारे में अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर कठिन था और गहराई से सवाल पूछे गए थे. रिजनिंग के सवाल ज्यादा ही कठिन थे. अगली पारी में 3 से 5:30 बजे तक सोशल साइंस का पेपर होगा. पहले पारी में जनरल नॉलेज के पेपर के लिए पंजीकृत 3,60,268 में से 2,26,851 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे. 1,33,417 अनुपस्थित रहे.
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मनोविज्ञान के प्रश्न काफी कठिन: अभ्यर्थी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि आरपीएस का वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई है. पहला पेपर जनरल नॉलेज का था. वहीं दूसरी पारी में सोशल साइंस का पेपर है. श्रीवास्तव ने बताया कि सवाल कठिन थे, लेकिन जिसने नियमित रूप से अध्ययन किया होगा, उनके लिए यह पेपर ठीक है. उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान के प्रश्न कठिन थे, जो समझ नहीं आए. परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं ठीक थी. किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई.
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पेपर था कठिन: अभ्यर्थी शिशुपाल जांगिड़ ने बताया कि जनरल नॉलेज और सोशल साइंस का रविवार को दोपहरी में पेपर है. इसमें 600 पद हैं. उन्होंने बताया कि सवाल सिलेबस के मुताबिक ही पूछे गए थे, लेकिन पेपर कठिन था. सवालों को घुमा फिराकर पूछा गया. सीधा सवाल नहीं पूछा गया. नागौर जिले के जायल क्षेत्र निवासी अभ्यर्थी गोविंद ने बताया कि पेपर सिलेबस के मुताबिक है और आरपीएससी ने बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है. परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं भी ठीक थी' अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं हुई है.