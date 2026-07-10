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RPSC Senior Teacher Exam 2025 : जयपुर जिले में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 4.15 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

जयपुर कलेक्ट्रेट ( ETV Bharat File Photo )