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10,537 पदों पर भर्ती: वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 12 जुलाई से, 60 मिनट पहले पहुंचें, आधार कार्ड अनिवार्य

प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे.

Senior Teacher Competitive Exam
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई 2026 तक किया जाएगा. 10 हजार 537 पदों के लिए यह परीक्षा होगी. सात जुलाई को आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे. परीक्षा के तहत प्रत्येक प्रश्नपत्र में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से तीन दिवस पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी परीक्षा तिथि से सात दिवस पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी. अभ्यर्थी समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें.

इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मेहता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

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60 मिनट पहले पहुंचें अभ्यर्थी: उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. लिहाजा, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.

मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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बहकावे में ना आएं अभ्यर्थी: मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें.

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