RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता संयुक्त (मुख्य) परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम
सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 15 और 16 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी.
Published : January 29, 2026 at 9:04 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह मुख्य परीक्षा 15 और 16 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी.
इस भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 28 से 30 सितंबर, 2025 को हुई थी, जिसमें 72 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इस परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 2,413 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. यह परीक्षा कुल 1,014 पदों के लिए आयोजित की जा रही है.
परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:
- 15 मार्च, 2026 (पहला दिन):
- सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक: हिंदी
- दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक: सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग
- 16 मार्च, 2026 (दूसरा दिन):
- सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक: तकनीकी विषय (प्रथम प्रश्न-पत्र) - (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)
- दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक: तकनीकी विषय (द्वितीय प्रश्न-पत्र) - (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)
आयोग ने कहा है कि इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया है. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची इन पदों पर नियुक्ति का आधार बनेगी. आयोग ने सभी योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम की अधिकारिक वेबसाइट से जांच करने की सलाह दी है. इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सरकार के विभिन्न तकनीकी विभागों में इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी.