ETV Bharat / state

RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता संयुक्त (मुख्य) परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम

आरपीएससी अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह मुख्य परीक्षा 15 और 16 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 28 से 30 सितंबर, 2025 को हुई थी, जिसमें 72 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इस परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 2,413 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. यह परीक्षा कुल 1,014 पदों के लिए आयोजित की जा रही है. पढ़ें: आरएएस भर्ती-2024: साक्षात्कार का पांचवां चरण 2 फरवरी से शुरू