आरएएस भर्ती-2024: प्रथम चरण के साक्षात्कार पत्र अपलोड
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे.
Published : November 24, 2025 at 9:33 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 1 हजार 96 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे. मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फार्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां और संलग्नक दस्तावेजों की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित (मूल दस्तावेजों सहित) आयोग में प्रस्तुत करनी होगी.
50 रुपए शुल्क की रसीद संलग्न करना अनिवार्य : उन्होंने बताया कि विस्तृत आवेदन पत्र की ऑनलाइन शुल्क 50 रुपए की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है. विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म की 2 प्रतियों में यथास्थान पर फोटो चस्पा कर 3 अतिरिक्त फोटो भी अभ्यर्थियों को साथ लानी होगी.
दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश : उन्होंने बताया कि आयोग ने विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी वेबसाइट पर जारी किए हैं. इनकी पालना साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को करनी होगी.
आरएएस भर्ती 2024 एक नजर :
- आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को हुआ था.
- आयोग ने 18 दिन में यानी 20 फरवरी को आरएएस प्री परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया था.
- परीक्षा में कुल 3 लाख 75 हजार 657 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी.
- आरएएस प्री परीक्षा के परिणाम स्वरूप 21 हजार 539 उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए सफल हुए थे.
- 8 अक्टूबर को आरएएस मेंस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 2 हजार 461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया था.
- 1 से 12 दिसंबर तक प्रथम चरण के साक्षात्कार होंगे.