आरएएस भर्ती-2024: प्रथम चरण के साक्षात्कार पत्र अपलोड

अजमेर: ​राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 1 हजार 96 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार पत्र ऑफलाइन रूप से नहीं भेजे जाएंगे और न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे. मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फार्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां और संलग्नक दस्तावेजों की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित (मूल दस्तावेजों सहित) आयोग में प्रस्तुत करनी होगी.

