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राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2026, 3 दिसंबर को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड

आरपीएससी कार्यालय ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 का आयोजन आगामी 6 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.