राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2026, 3 दिसंबर को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड
आरएएस–आरटीएस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 29 नवंबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे.
Published : November 26, 2026 at 9:02 PM IST
अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 का आयोजन आगामी 6 दिसंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
आरपीएससी के मुख्य परीक्षा नियंत्रण आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 29 नवंबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. प्रवेश पत्र 3 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. लिहाजा अभ्यर्थी समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवें. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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प्रवेश-पत्र डाउनलोड : गुप्ता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा दिवस को परीक्षा प्रारंभ होने से नियत समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उपस्थित हों ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके.
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आधार कार्ड, प्रवेश पत्र लाएं साथ : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर नवीनतम मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो को साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें.
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कंट्रोल रूम नंबर : उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने और अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित और चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.
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