RPSC ने RAS 2026 और विशेष शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में संशोधन का मौका दिया
गलत सूचना या पात्र न होने पर भी आवेदन को विथड्रॉ नहीं करने वालों के खिलाफ आरपीएससी आपराधिक कार्रवाई करेगा.
Published : September 23, 2026 at 8:01 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 और प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन करने का अवसर दिया गया है. अभ्यर्थी 24 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं.
आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि ओटीआर प्रोफाइल संबंधी प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर प्रोफाइल में संशोधन करना होगा. उसके बाद ही आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
गुप्ता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 6 दिसंबर और प्राध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2026 का आयोजन 8 दिसंबर को किया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है. यह अभ्यर्थियों के हित में सुविधा मात्र है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में दी गई पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे. विज्ञापन की शर्तें भी पूर्वानुसार ही रहेंगी.
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ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क और प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा कराना होगा. इसके बाद आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा. इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से या फोन नंबर 9352323625 व 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.
पात्र न होने के बाद भी आवेदन करने वालों पर कार्रवाई: गुप्ता ने बताया कि गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना या पात्र न होने पर भी आवेदन को विथड्रॉ नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे अभ्यर्थी को बाद में काउंसलिंग, पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जाएगा. लिहाजा ऐसे अभ्यर्थी भी 24 से 30 सितंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ किया जा सकता है.
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ऐसे अभ्यर्थी भी कर लें विथड्रॉ: आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कार्मिक क-2 विभाग की ओर से जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किसी भी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जाएगी. इसके तहत किसी भी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर 750 रुपए राशि के बाद भी दोबारा उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर 1500 रुपए का भुगतान करना होगा. भुगतान के बाद ही अभ्यर्थी की वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा दोबारा बहाल की जाएगी. लिहाजा, ऐसे अभ्यर्थी भी जो किसी कारण से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, वे भी निर्धारित अवधि में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विथड्रॉ कर सकते हैं.