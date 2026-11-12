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आरपीएससी संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 नवंबर को, वेबसाइट पर अपलोड हुए एडमिट कार्ड

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 नवंबर को दो पारियों में होगी. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आरपीएससी में मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि संरक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके जन्मतिथि एवं एप्लिकेशन नंबर प्रविष्ट कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके सिटीजन एप्स में मौजूद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए आवंटित जिलों की जानकारी पूर्व में ही वेबसाइट पर दे दी गई है. ​परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न-पत्र (जनरल स्टडीज) की परीक्षा ली जाएगी. वहीं, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न-पत्र (सोशल वर्क एवं लॉ) का आयोजन होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में पांचवें विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न चिन्हित करने) को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. संरक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए 6 हजार 608 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा का आयोजन अजमेर में 7 परीक्षा केंद्रों पर होगा. आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है.