RPSC संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 नवंबर को, यहां देखें पूरा शेड्यूल और जरूरी दिशा-निर्देश
आरपीएससी 15 नवंबर को संरक्षण अधिकारी परीक्षा आयोजित करेगा. 12 नवंबर से प्रवेश पत्र जारी होंगे. परीक्षा केंद्र पर 60 मिनट पूर्व पहुंचना अनिवार्य रहेगा.
Published : November 6, 2026 at 7:29 AM IST
अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा 15 नवंबर 2026 को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न-पत्र (जनरल स्टडीज) की परीक्षा ली जाएगी. वहीं, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न-पत्र (सोशल वर्क एवं लॉ) का आयोजन होगा.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में पांचवें विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न चिन्हित करने) को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 8 नवंबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. गुप्ता ने बताया कि प्रवेश पत्र 12 नवंबर को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.
इसे भी पढ़ें: SI Recruitment Examination 2025 : साक्षात्कार का तृतीय चरण 2 नवंबर से शुरू होगा, अन्य विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम भी जारी
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? : अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें और अपना आवेदन क्रमांक (Application Number) तथा जन्म तिथि दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, नागरिक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ‘सिटीजन ऐप्स’ में मौजूद ‘रिक्रूटमेंट पोर्टल’ के जरिए भी सीधे अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं.
60 मिनट पहले पहुंचे केंद्र, देरी पर प्रवेश बंद : आयोग के सख्त नियमों के अनुसार, प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के ठीक 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा. सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन में समय लगता है, इसलिए समय से पहले पहुंचना आवश्यक है.
इसे भी पढ़ें: RPSC सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, 13 से होगी परीक्षा
पहचान के लिए मूल दस्तावेज अनिवार्य : अभ्यर्थियों को अपने साथ नवीनतम एवं स्पष्ट रंगीन फोटो युक्त मूल आधार कार्ड लाना होगा. यदि आधार कार्ड पर तस्वीर पुरानी या धुंधली है, तो पहचान के लिए मूल मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाएं, जिसमें साफ और ताजा फोटो लगी हो. प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चिपकाएं. स्पष्ट पहचान पत्र के बिना केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.
बहकावे में ना आए : आयोग ने चेताया है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या फर्जीवाड़े के चक्कर में न पड़ें. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो तुरंत कंट्रोल रूम नंबर (0145-2635200, 2635212, 2635255) या जांच एजेंसी को सूचित करें. नकल विरोधी कानून के तहत पेपर लीक या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती का कड़ा प्रावधान है.
इसे भी पढ़ें: RPSC Interview : सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती के इंटरव्यू शुरू, भूलकर भी न छोड़ें ये दस्तावेज, वरना नहीं मिलेगी एंट्री