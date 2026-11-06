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RPSC संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 15 नवंबर को, यहां देखें पूरा शेड्यूल और जरूरी दिशा-निर्देश

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा 15 नवंबर 2026 को दो पारियों में आयोजित की जाएगी. ​परीक्षा का पहला सत्र सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न-पत्र (जनरल स्टडीज) की परीक्षा ली जाएगी. वहीं, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न-पत्र (सोशल वर्क एवं लॉ) का आयोजन होगा.