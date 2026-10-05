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RPSC Interview : सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती के इंटरव्यू शुरू, भूलकर भी न छोड़ें ये दस्तावेज, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 गृह ग्रुप 1 विभाग के पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 से 16 अक्टूबर 2026 तक हो रहे हैं. साक्षात्कार के लिए 4 हजार 19 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था.

आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि साक्षात्कार के समय समस्त अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. साक्षात्कार के लिए आयोग ने अलग अलग पैनल बनाए हैं.

4019 अभ्यर्थियों के होंगे साक्षात्कार: गुप्ता ने बताया कि उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के तहत साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी. इसमें 4 हजार 19 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था. उन्होंने बताया कि सूची 19 जून 2026 को जारी की गई थी. इस अनुसार कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की ओर से 3 से 13 अगस्त 2026 तक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद संबंधित सेवा नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के 62 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3 हजार 957 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया था.

इन भर्तियों के भी साक्षात्कार: लाइब्रेरियन कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2024 के तहत 9वें चरण के साक्षात्कार 5 से 9 अक्टूबर तक होंगे. 247 पदों के लिए 24 मई 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था. सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2025 के गणित विषय की परीक्षा 16 दिसंबर 2025 को 24 पदों के लिए हुई थी. भर्ती के तहत साक्षात्कार का आयोजन 5 से 8 अक्टूबर को हो रहा है.