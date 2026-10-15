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RPSC Paper Leak : बाबूलाल कटारा निलंबित हुआ लेकिन बर्खास्त नहीं, जेल में रहते हुए कार्यकाल पूरा

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के निगम सदस्य बाबूलाल कटारा का कार्यकाल पूरा हो गया है. कटारा पर आयोग का सदस्य रहते पेपर लीक करने का आरोप है. राज्यपाल के आदेश से कटारा निलंबित हुआ था. कटारा का कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग में अब चार सदस्यों के पद रिक्त हैं. खास बात यह है कि निलंबन के बाद कटारा को वेतन नहीं मिला और उसने अपना कार्यकाल भी पूर्ण किया.

आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को 18 अप्रैल 2023 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के सामान्य ज्ञान विषय के पेपर लीक के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था. एसओजी जांच में कटारा की पेपर लीक प्रकरण में भूमिका सामने आया थी. इसके बाद 26 जनवरी 2026 को राज्यपाल ने निलंबित कर दिया था. कटारा ने शेष कार्यकाल निलंबन में ही बिताया है. निलंबन के दौरान उसे वेतन नहीं दिया गया है. जबकि सदस्यों का वेतन सवा दो लाख रुपए मासिक है. कटारा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही उसका फोटो भी आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया है.