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आरपीएससी: विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन में संसोधन का मौका कल से, 24 जुलाई है अंतिम तिथि

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को 18 से 24 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का अवसर दिया है. आयोग के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा–2025 और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा -2025 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है. ऑनलाइन संशोधन को लेकर विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर , निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा-2025 और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा-2025 का आयोजन 19 सितंबर को किया जाना है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है. मेहता ने बताया कि ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे. उन्होंने बताया कि विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी. ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. पढ़ें: RPSC विधि रचनाकार परीक्षा : अभ्यर्थियों को मिला फॉर्म में संशोधन का अवसर, इन प्रविष्टियों में कर सकेंगे सुधार - RPSC Vidhi Sancharak Exam ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क एवं प्रक्रिया: मेहता ने बताया कि संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा. आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा. इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से या फोन नं. 9352323625 और 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.