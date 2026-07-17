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आरपीएससी: विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन में संसोधन का मौका कल से, 24 जुलाई है अंतिम तिथि

परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है.

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 3:21 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को 18 से 24 जुलाई तक आवेदन में संशोधन का अवसर दिया है. आयोग के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा–2025 और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा -2025 में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया गया है. ऑनलाइन संशोधन को लेकर विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 2 सितंबर , निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा-2025 और निरीक्षक कारखाना (केमिकल) परीक्षा-2025 का आयोजन 19 सितंबर को किया जाना है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है. मेहता ने बताया कि ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे. उन्होंने बताया कि विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी. ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क एवं प्रक्रिया: मेहता ने बताया कि संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा. आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा. इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से या फोन नं. 9352323625 और 7340557555 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है.

पढ़ें: RPSC: सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर

ऐसे अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन विथड्रॉ: उन्होंने बताया कि असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना या वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर भी आवेदन करने वाले भी आवेदन को विथड्रॉ नहीं करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाने पर आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार भी किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थी भी 18 से 24 जुलाई तक अपना ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विथड्रॉ बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन विथड्रॉ किया जा सकता है.

ये अभ्यर्थी भी कर सकते हैं विथड्रॉ: मेहता ने बताया कि कार्मिक (क-2) विभाग की ओर से जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गई किन्ही 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक की जायेगी. वहीं किन्हीं 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि 750 रुपए और इसके बाद उसी वित्तीय वर्ष की 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि 1500 रुपए के भुगतान के बाद ही सुविधा पुनः बहाल की जायेगी. लिहाजा ऐसे अभ्यर्थी भी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, वह निर्धारित अवधि और प्रक्रिया अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र विथड्रॉ कर सकते हैं.

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