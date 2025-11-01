ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ आरपीएससी सदस्य पहुंची HC, सांसद के वकील ने पेश किया वकालतनामा

पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य के खिलाफ तल्ख टिप्पणियों के मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में दिए आदेश में आरपीएससी की सदस्य संगीता आर्य के खिलाफ टिप्पणियां करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है. संगीता आर्य की ओर से पेश इस अपील पर खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. इससे पहले आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और पूर्व सदस्य मंजू शर्मा भी इस मुद्दे पर अपील पेश कर चुके हैं. अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही उसके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की है और मामले में उसकी भूमिका पर सवाल उठाए. जबकि वह याचिका में पक्षकार भी नहीं थी. इसके अलावा जांच एजेंसी ने भी अपने आरोप पत्र में उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं. ऐसे में एकलपीठ की ओर से की गई टिप्पणियों को रद्द किया जाए.

हाईकोर्ट की एकलपीठ में गत 28 अगस्त को मामले में फैसला सुनाते हुए आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों पर टिप्पणियां की थी. जस्टिस समीर जैन ने आदेश में कहा था कि पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राइका को इंटरव्यू में अच्छे अंक मिले थे. इसके लिए राईका ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी (अब मृतक) से मुलाकात की थी. राईका ने सिफारिश की, कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी बेटी इंटरव्यू में पास हो. इन सदस्यों की भागीदारी आरपीएससी के अंदर पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का संकेत देती है. जिससे इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों ही चरणों में भर्ती की विश्वसनीयता को खतरा पहुंचा है.

पढ़ें: Rajasthan: एसआई भर्ती पेपर लीक : राईका ने बेटे-बेटी के लिए कटारा से एक माह पहले ले लिया था पेपर

नोटिस तामील पर सांसद के वकील पहुंचे हाईकोर्ट: जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतपत्रों की पुन: गणना से जुड़े मामले में पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील होने पर सांसद राव राजेन्द्र सिंह के वकील शनिवार को हाईकोर्ट पहुंचे. अधिवक्ता हेमंत सिंह शेखावत की ओर से मामले में पक्षकार बनाए गए सांसद राव राजेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश किया गया. हाईकोर्ट की एकलपीठ कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की इस चुनाव याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.

पढ़ें: जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतों की पुनर्गणना को लेकर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब

पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया था कि मामले में सांसद राव राजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस की उन पर तामील नहीं हुई. इस पर अदालत ने पेपर पब्लिकेशन के जरिए सांसद पर नोटिस तामील कराने को कहा था. इसके बाद इस संबंध में समाचार पत्र में नोटिस की सूचना जारी की गई थी. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन की नोटशीट में 2738 बैलेट खारिज होने बताया गया.

पढ़ें: हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: 'एमपी-एमएलए चुनाव होते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं', पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत दी गई, लेकिन उन्होंने 1225 बैलट ही खारिज बताकर पुन: मतगणना से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए. ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुन: गणना के निर्देश दिए जाए.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
एसआई भर्ती पेपर लीक 2021
RECOUNTING OF VOTE CASE
RPSC MEMBER APPEAL IN HC
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.