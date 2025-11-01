ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ आरपीएससी सदस्य पहुंची HC, सांसद के वकील ने पेश किया वकालतनामा

जयपुर: एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में दिए आदेश में आरपीएससी की सदस्य संगीता आर्य के खिलाफ टिप्पणियां करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है. संगीता आर्य की ओर से पेश इस अपील पर खंडपीठ आगामी दिनों में सुनवाई करेगी. इससे पहले आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और पूर्व सदस्य मंजू शर्मा भी इस मुद्दे पर अपील पेश कर चुके हैं. अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही उसके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की है और मामले में उसकी भूमिका पर सवाल उठाए. जबकि वह याचिका में पक्षकार भी नहीं थी. इसके अलावा जांच एजेंसी ने भी अपने आरोप पत्र में उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं. ऐसे में एकलपीठ की ओर से की गई टिप्पणियों को रद्द किया जाए.

हाईकोर्ट की एकलपीठ में गत 28 अगस्त को मामले में फैसला सुनाते हुए आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों पर टिप्पणियां की थी. जस्टिस समीर जैन ने आदेश में कहा था कि पूर्व सदस्य रामू राम राईका की बेटी शोभा राइका को इंटरव्यू में अच्छे अंक मिले थे. इसके लिए राईका ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा, संगीता आर्य और जसवंत राठी (अब मृतक) से मुलाकात की थी. राईका ने सिफारिश की, कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी बेटी इंटरव्यू में पास हो. इन सदस्यों की भागीदारी आरपीएससी के अंदर पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का संकेत देती है. जिससे इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों ही चरणों में भर्ती की विश्वसनीयता को खतरा पहुंचा है.

नोटिस तामील पर सांसद के वकील पहुंचे हाईकोर्ट: जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतपत्रों की पुन: गणना से जुड़े मामले में पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील होने पर सांसद राव राजेन्द्र सिंह के वकील शनिवार को हाईकोर्ट पहुंचे. अधिवक्ता हेमंत सिंह शेखावत की ओर से मामले में पक्षकार बनाए गए सांसद राव राजेन्द्र सिंह का वकालतनामा पेश किया गया. हाईकोर्ट की एकलपीठ कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की इस चुनाव याचिका पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगी.