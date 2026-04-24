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RPSC : विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी, यहां देखें...

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती-2023 के तहत सहायक आचार्य (इतिहास), सहायक आचार्य (ईएएफएम) और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी 4 मई से आयोजित की जाएगी.

अजमेर: ​राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के अंतर्गत आगामी चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. निर्धारित तिथि पर अभ्यार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोग कार्यालय आना होगा. अभ्यार्थी साक्षात्कार में आने से पहले अपने दस्तावेजों को पहले ही भली भांति रूप से देख लें. आयोग ने सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2024 के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन और साइकियाट्री की विचारित सूची भी जारी की है, जिसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर है.

साथ लाने होंगे यह दस्तावेज : उन्होंने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक आचार्य इतिहास के छठे चरण के इंटरव्यू 4 से 15 मई तक चलेंगे. वहीं, सहायक आचार्य ईएएफएम और पीटीआई भर्ती के द्वितीय चरण के साक्षात्कार 4 से 14 मई तक आयोजित किए जाएंगे. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक और अन्य मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाने होंगे.

इन दस्तावेजों के साथ ही उनकी फोटो प्रति लाना भी आवश्यक है. इसके अभाव में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा. संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे.

फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन और साइकियाट्री की विचारित सूची जारी : आयोग ने सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत ब्रेड स्पेशलिटी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन और साइकियाट्री विषय की परीक्षा के तहत विचारित सूची भी जारी की है. इसमें फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के 10 और साइकियाट्री के 18 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है. इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर है.