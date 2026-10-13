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RPSC: कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती परीक्षा 2025, मॉडल उत्तर कुंजी जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) परीक्षा 2025 और निरीक्षक (कारखाना-रसायन) परीक्षा 2025 की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियां पर कोई आपत्ति है, तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 14 से 16 अक्टूबर 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी.