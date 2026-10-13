RPSC: कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग भर्ती परीक्षा 2025, मॉडल उत्तर कुंजी जारी
किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तरकुंजियां पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित शुल्क के साथ अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है.
Published : October 13, 2026 at 6:59 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) परीक्षा 2025 और निरीक्षक (कारखाना-रसायन) परीक्षा 2025 की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियां पर कोई आपत्ति है, तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 14 से 16 अक्टूबर 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी.
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परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करे. उन्होंने बताया कि वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार भी नहीं किया जाएगा. साथ ही परीक्षाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.
शुल्क और प्रक्रिया : उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज करवा सकता है.
आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी. ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 14 से 16 अक्टूबर 2026 तक ही उपलब्ध है, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.
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तकनीकी कठिनाई के लिए यहां करें संपर्क : गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.