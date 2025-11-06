ETV Bharat / state

आरपीएससी: सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. कार्यक्रमानुसार 30 विषयों की परीक्षा का आयोजन 574 पदों के लिए 7 से 20 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन विषयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा. इसके बाद, विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा का आयोजन 8 से 20 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दो पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र I) का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र II) का समय दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

