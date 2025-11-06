ETV Bharat / state

आरपीएससी: सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी

30 विषयों की परीक्षा का आयोजन 574 पदों के लिए 7 से 20 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:45 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. कार्यक्रमानुसार 30 विषयों की परीक्षा का आयोजन 574 पदों के लिए 7 से 20 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन विषयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा. इसके बाद, विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा का आयोजन 8 से 20 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दो पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र I) का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र II) का समय दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

विषयवार परीक्षा की यह है तिथियां

  • 8 दिसंबर: हिंदी
  • 9 दिसंबर: पॉलिटिकल साइंस
  • 10 दिसंबर: इतिहास
  • 11 दिसंबर: इंग्लिश, फिजिक्स, जूलॉजी और म्यूजिक (वोकल)
  • 12 दिसंबर: संस्कृत, उर्दू, लॉ और केमिस्ट्री
  • 15 दिसंबर: बॉटनी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस
  • 16 दिसंबर: मैथमेटिक्स, ईएएफएम, फिलॉसफी एवं टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग
  • 17 दिसंबर: ज्योग्राफी
  • 18 दिसंबर: एबीएसटी और सोशियोलॉजी
  • 19 दिसंबर: बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्टैटिस्टिक्स
  • 20 दिसंबर: पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, डांस (कथक) और साइकोलॉजी
  • म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंटल) विषय का कार्यक्रम बाद में किया जाएगा जारी

आयोग सचिव मेहता ने बताया कि म्यूजिक (इंस्ट्रूमेंटल) विषय के लिए सामान्य ज्ञान और ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों का आयोजन वर्तमान में नहीं किया जा रहा है. इस विषय की परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी.

सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा
RPSC EXAM SCHEDULE
RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM

