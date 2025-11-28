ETV Bharat / state

सहायक अभियंता प्रारंभिक परीक्षा-2024 का परिणाम घोषित, 2413 अभ्यर्थी अस्थाई रूप से सफल

सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम RPSC ने जारी कर दिया है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग
Published : November 28, 2025

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा- 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. यह परीक्षा राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की ओर से सीधी भर्ती) नियम, 1991 के तहत अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं में सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए आयोजित की गई थी. इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. फिलहाल मुख्य परीक्षा की तिथि आयोग ने घोषित नही की है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती के तहत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक अजमेर और जयपुर मुख्यालय के 160 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. 1 हजार 14 पदों के लिए आयोजित हुई परीक्षा के लिए 72 हजार के करीब अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप 2 हजार 413 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पूर्णतः अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है.

मेहता ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी विज्ञापन नियमों के अनुसार पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो आयोग किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता,पात्रता को निरस्त कर देगा. उन्होंने बताया कि मुख्य परीक्षा की तिथि आयोग जल्द जारी कर सूचित करेगा.

57 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित: उन्होंने बताया कि परिणाम के अंतर्गत आयोग की ओर से 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 57 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं.

