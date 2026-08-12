आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती: पात्रता जांच के लिए हिस्ट्री के 611 और केमिस्ट्री के 315 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से चयनित
आयोग ने साफ किया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में है.
Published : August 12, 2026 at 8:07 AM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के तहत हिस्ट्री और केमिस्ट्री विषय के लिए विचारित सूचियां जारी की है. इनमें हिस्ट्री के 611 और केमिस्ट्री के 315 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से सम्मिलित किया है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में है. यह केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है. यह चयन सूची या वरीयता सूची नहीं है. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग की ओर से जारी की जाएगी. गुप्ता ने बताया कि विषय की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे. विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 16 से 22 अगस्त 2026 तक खोला जाएगा. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से करनी होगी.
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माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा दस्तावेजों की जांच :उन्होंने बताया कि विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें. विस्तृत आवेदन-पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग) करेगा.
शर्तें पूर्ण नहीं करने पर पात्रता रद्द: गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर जरूर रखें. माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों और स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हों. इसके लिए संबंधित विभाग ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचित करेगा. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी.
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पात्रता जांच के बाद विभाग को भेजेंगे सूची: उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा. संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच/सत्यापन बाद, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग की ओर से आयोग को भेजी जाएगी. इसके बाद आयोग की ओर से परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे. गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाएगी. पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी.
192 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित: इस परीक्षा परिणाम के तहत आयोग की ओर से 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण हिस्ट्री के 140 और केमिस्ट्री विषय के 52 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है. इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए हैं.
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