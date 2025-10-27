ETV Bharat / state

RPSC की व्याख्याता (आयुष विभाग) भर्ती- 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी, 12 जनवरी को आयोजन

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की व्याख्याता (आयुष विभाग) भर्ती 2025 का परीक्षा कार्यक्रम सोमवार को जारी किया गया है. परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) माध्यम से आयोजित होगी. 9 पदों के लिए करीब 700 अभ्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं. भर्ती के तहत 8 विषयों की परीक्षा आयोजन 12 जनवरी को होगा. बता दें कि आयोग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की रणनीति बना रहा है, जिसकी पहल आयोग आयुष विभाग की व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 से करने जा रहा है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयुष विभाग की व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. मेहता ने बताया कि 12 जनवरी 2026 को दोपहर 12 से 2:30 बजे तक आठ अलग-अलग विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा. 9 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा. भर्ती का विज्ञापन 13 फरवरी 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था. 20 फरवरी से 21 मार्च तक आवेदन लिए गए थे. आयोग आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने का मानस बना रहा है. आयुष विभाग की व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने की सूचना जारी कर आयोग ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है. आयोग व्याख्याता भर्ती परीक्षा (आयुष विभाग) कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन कहां करवाएगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है.