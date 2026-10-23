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SI Recruitment Examination 2025 : साक्षात्कार का तृतीय चरण 2 नवंबर से शुरू होगा, अन्य विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम भी जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के तहत साक्षात्कार का तृतीय चरण और सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 अंतर्गत विभिन्न विषय के पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. फिलहाल, आयोग ने साक्षात्कार पत्र अपलोड नहीं किए हैं.

आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि साक्षात्कार के समय समस्त अभ्यर्थी स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, वरना साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे.

यह है साक्षात्कार का कार्यक्रम : उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर - 2025 भर्ती के तृतीय चरण के साक्षात्कार 2 से 30 नवंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती - 2025 अंतर्गत : केमिस्ट्री - 2 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक होंगे. इकोनॉमिक्स: 26 और 27 नवंबर 2026 को होंगे. वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025, संस्कृत विषय की विचारित सूची जारी : आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 अंतर्गत संस्कृत विषय के पदों के लिए विचारित सूची जारी की गई है. इसमें 1 हजार 426 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच लिए अस्थाई रूप से सम्मिलित किया गया है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. पढ़ें : उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के द्वितीय चरण के इंटरव्यू 21 अक्टूबर से शुरू, असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 विषयों के इंटरव्यू भी इसी माह आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है. यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के बाद आयोग की ओर से जारी की जाएगी.