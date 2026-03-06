ETV Bharat / state

RPSC : आरएएस भर्ती-2024 के 8वें चरण समेत विभिन्न भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी, एक और बड़ा अपडेट जानिए...

आरएएस भर्ती-2024 के 8वें चरण के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी. सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा-2024 में साइंटिफिक कैलकुलेटर और जेल पेन की मिली अनुमति...

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. इसके अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के आठवें चरण के इंटरव्यू 16 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक चलेंगे. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति और समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित लाना होगा.

सहायक आचार्य पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसके अलावा, सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अन्तर्गत सहायक आचार्य-केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विषय के तृतीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 16 से 25 मार्च 2026 तक किया जाएगा. मेहता ने बताया कि 23 से 25 मार्च 2026 तक सहायक आचार्य-हिस्ट्री विषय के तृतीय चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.

आवेदन पत्र लाना अनिवार्य : उन्होंने बताया कि सभी पदों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हाने पूर्व में अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे अभ्यार्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से लाएं.

पढे़ं : आरएएस भर्ती-2024 के सातवें चरण के साक्षात्कार 5 मार्च से होंगे शुरू

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश : उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को खुद का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र और समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा-2024 में अभ्यर्थियों को साइंटिफिक कैलकुलेटर और जेल पेन की मिली अनुमति : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2024 (कार्मिक विभाग) का आयोजन आगामी 22 और 23 मार्च 2026 को किया जा रहा है. यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी. इसमें सुबह का सत्र 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर का सत्र 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

​आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभियांत्रिकी विषयों के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए अभ्यर्थी ध्वनिरहित 'नॉन-प्रोग्रामेबल' साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन यह मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक है. इसलिए अभ्यर्थियों को नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन के साथ-साथ सामान्य जेल पेन या स्याही वाले पेन के उपयोग की भी अनुमति दी गई है. इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार पेंसिल, रबड़ और स्केल (पैमाना) भी साथ ला सकेंगे.

पढ़ें : RPSC ने जारी की इन परीक्षाओं की मॉडल उत्तर कुंजी, 27 फरवरी तक दर्ज होगी आपत्ति

मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. देरी से परीक्षा केंद्र पर आने पर अभ्यार्थी को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है. अभ्यार्थी को स्पष्ठ और नवीनतम फोटो युक्त पहचान पत्र भी ला सकते है.

1014 पदों के लिए होगी परीक्षा : आरपीएससी की सहायक अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 (मुख्य परीक्षा) यह कल 1014 पद है. यह भर्ती कार्मिक (क-4/2) विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आयोजित की जा रही है. प्री परीक्षा का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक किया गया था. वहीं, प्री परीक्षा का परिणाम 28 नवंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था. परिणाम स्वरुप 2413 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था.

TAGGED:

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION
RAS RECRUITMENT 2024
ASSISTANT ENGINEER MAIN EXAM
RPSC EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.