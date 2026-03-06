ETV Bharat / state

RPSC : आरएएस भर्ती-2024 के 8वें चरण समेत विभिन्न भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि जारी, एक और बड़ा अपडेट जानिए...

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. इसके अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के आठवें चरण के इंटरव्यू 16 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक चलेंगे. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति और समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित लाना होगा. सहायक आचार्य पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसके अलावा, सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अन्तर्गत सहायक आचार्य-केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विषय के तृतीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 16 से 25 मार्च 2026 तक किया जाएगा. मेहता ने बताया कि 23 से 25 मार्च 2026 तक सहायक आचार्य-हिस्ट्री विषय के तृतीय चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे. आवेदन पत्र लाना अनिवार्य : उन्होंने बताया कि सभी पदों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हाने पूर्व में अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसे अभ्यार्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से लाएं. पढे़ं : आरएएस भर्ती-2024 के सातवें चरण के साक्षात्कार 5 मार्च से होंगे शुरू अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश : उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को खुद का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र और समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.