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RPSC Interview Schedule : विभिन्न भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के अन्तर्गत आगामी साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया है. साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 5 भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. इनमें तीन भर्ती के लिए साक्षात्कार की शुरुआत 22 जून से होगी. जबकि दो भर्तियों के लिए साक्षात्कार 29 जून से शुरू होंगे.

मूल दस्तावेज और पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य : मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा, वरना साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे.