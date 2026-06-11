RPSC Interview Schedule : विभिन्न भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी
आरपीएससी ने 5 भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है. साक्षात्कार की शुरुआत 22 जून से...
Published : June 11, 2026 at 10:40 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के अन्तर्गत आगामी साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया है. साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 5 भर्ती परीक्षाओं का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. इनमें तीन भर्ती के लिए साक्षात्कार की शुरुआत 22 जून से होगी. जबकि दो भर्तियों के लिए साक्षात्कार 29 जून से शुरू होंगे.
मूल दस्तावेज और पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य : मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा, वरना साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे.
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साक्षात्कार का यह है कार्यक्रम :
- सहायक आचार्य – इतिहास (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के नौवें चरण के साक्षात्कार 22 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के छठवें चरण के साक्षात्कार 22 जून से 3 जुलाई 2026 तक चलेंगे.
- सहायक आचार्य – बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ( कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के द्वितीय चरण के इंटरव्यू 22 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक होंगे.
- पुस्तकालयाध्यक्ष: (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के द्वितीय चरण के साक्षात्कार 22 जून से 25 जून 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
- सहायक आचार्य – जनरल सर्जरी (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.