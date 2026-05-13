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RPSC के अंदर ही 'डमी' खेल: स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षाा में फर्जीवाड़ा पकड़ा, एसओजी ने गिरफ्तार किया कनिष्ठ लिपिक

आरपीएससी अजमेर ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के दौरान एक अभ्यर्थी ने न सिर्फ अपनी फोटो बदली, बल्कि हस्ताक्षर और जन्मतिथि में भी हेराफेरी कर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवा दी. आयोग ने जब अपनी जांच में यह सब पकड़ा तो उसके बाद एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई. अब जांच में खुलासा हुआ कि इस धोखाधड़ी में आयोग में ही कार्यरत कनिष्ठ लिपिक का हाथ था. एसओजी ने अब लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह पूरा मामला तब खुला, जब आयोग ने संदिग्ध दस्तावेजों की गहनता से जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा पुख्ता होने पर आयोग ने 25 फरवरी 2025 को जयपुर स्थित एसओजी थाने में अभ्यर्थी राजेश कुमार मीणा के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करवाया. सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी राजेश कुमार मीणा (रोल नंबर 730447) ने इतिहास विषय की परीक्षा के दौरान उपस्थिति पत्रक पर अपनी फोटो के स्थान पर डमी कैंडिडेट की फोटो जनरेट की थी. साथ ही आरोपी ने हस्ताक्षर एवं जन्म तिथि में भी हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए. इस धोखाधड़ी के दम पर उसने मुख्य चयन सूची में 569वीं रैंक हासिल कर ली थी, जिसे आयोग ने समय रहते पकड़ लिया. पढ़ें: स्कूल लेक्चरर और पीटीआई भर्ती में डमी कैंडिडेट का खेल, कमजोर अभ्यर्थियों ने लाखों में सौदा कर होशियार युवकों को परीक्षा में बिठाया