RPSC के अंदर ही 'डमी' खेल: स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षाा में फर्जीवाड़ा पकड़ा, एसओजी ने गिरफ्तार किया कनिष्ठ लिपिक
आरोपी के खिलाफ एसओजी ने भादसं की विभिन्न धाराओं और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Published : May 13, 2026 at 2:30 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के दौरान एक अभ्यर्थी ने न सिर्फ अपनी फोटो बदली, बल्कि हस्ताक्षर और जन्मतिथि में भी हेराफेरी कर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवा दी. आयोग ने जब अपनी जांच में यह सब पकड़ा तो उसके बाद एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई. अब जांच में खुलासा हुआ कि इस धोखाधड़ी में आयोग में ही कार्यरत कनिष्ठ लिपिक का हाथ था. एसओजी ने अब लिपिक को गिरफ्तार कर लिया है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह पूरा मामला तब खुला, जब आयोग ने संदिग्ध दस्तावेजों की गहनता से जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा पुख्ता होने पर आयोग ने 25 फरवरी 2025 को जयपुर स्थित एसओजी थाने में अभ्यर्थी राजेश कुमार मीणा के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज करवाया. सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी राजेश कुमार मीणा (रोल नंबर 730447) ने इतिहास विषय की परीक्षा के दौरान उपस्थिति पत्रक पर अपनी फोटो के स्थान पर डमी कैंडिडेट की फोटो जनरेट की थी. साथ ही आरोपी ने हस्ताक्षर एवं जन्म तिथि में भी हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए. इस धोखाधड़ी के दम पर उसने मुख्य चयन सूची में 569वीं रैंक हासिल कर ली थी, जिसे आयोग ने समय रहते पकड़ लिया.
पढ़ें: स्कूल लेक्चरर और पीटीआई भर्ती में डमी कैंडिडेट का खेल, कमजोर अभ्यर्थियों ने लाखों में सौदा कर होशियार युवकों को परीक्षा में बिठाया
परिचित के लिए किया था सहयोग: आयोग प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर एसओजी ने कार्रवाई करते हुए आयोग में ही कार्यरत करौली जिले के सोप क्षेत्र की नादौती तहसील निवासी लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि मानसिंह एवं अभ्यर्थी राजेश कुमार मीणा परिचित हैं. लिपिक मानसिंह ने इस अपराध में उसका सहयोग किया. मानसिंह मीणा ने 10 नवंबर 2020 को आयोग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था.
इन केंद्रों पर हुई थी परीक्षा: सचिव मेहता ने बताया कि 17 अक्टूबर 2022 को जयपुर के सोडाला स्थित सत्येंद्र कॉलोनी में लर्निंग स्टेप स्कूल (सामान्य ज्ञान विषय) की परीक्षा हुई थी, जिसमें डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई गई. इसी प्रकार, 18 अक्टूबर 2022 को जयपुर के बेनाड़ रोड स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई परीक्षा में भी डमी कैंडिडेट बिठाया गया. आयोग ने साक्ष्य के रूप में अभ्यर्थी की मूल ओएमआर शीट, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन पत्र सहित कुल 13 महत्वपूर्ण दस्तावेज फरवरी 2025 में ही एसओजी को सौंप दिए थे. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी थी.