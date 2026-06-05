RPSC Action: पेपर लीक और ब्लूटूथ से पाई थी नौकरी, Clerk सरोज बिश्नोई को सेवा से किया बर्खास्त
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2018 क्लर्क भर्ती में नकल कर चयनित हुई निलंबित लिपिक सरोज बिश्नोई को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
Published : June 5, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 8:32 AM IST
अजमेर : राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े और नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-।। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में नकल के जरिए चयनित हुई और वर्तमान में निलंबित चल रही लिपिक ग्रेड- प्रथम सरोज बिश्नोई को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है. विश्नोई लगभग 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुकी थी. सरोज विश्नोई को परीक्षा पास करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग करने के कृत्य को राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन मानते हुए उसे सेवा से बर्खास्त किया गया है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 को इस कार्रवाई का आधार बनाया गया है. आदेश के अनुसार सरोज बिश्नोई ने सरकारी कर्मचारी के रूप में सत्यनिष्ठा का अभाव और अनैतिक रूप से जीवन जीना पाया है जो सेवा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है. मेहता ने बताया कि नियम 3 की अवहेलना के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय सेवक को हर समय उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा,कर्तव्यपरायणता बनाए रखनी होती है. सरोज बिश्नोई का कृत्य सर्वथा अशोभनीय पाया गया. उन्होंने बताया कि जांच में प्रमाणित हुआ है कि सरोज बिश्नोई ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस जैसे अनुचित साधनों का सहारा लिया और इसके एवज में मुख्य आरोपी पौरव कालेर को अपने हस्ताक्षरशुदा चेक भी सौंपे जो गंभीर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है.
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आयोग की सूचना पर हुआ था खुलासा : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सरोज बिश्नोई का चयन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वर्ष 2018 की लिपिक भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग की मेरिट सूची में 17वें स्थान पर हुआ था, जिसके बाद उसने मार्च 2020 में आरपीएससी कार्यालय में कार्यग्रहण किया था. इसके बाद गोपनीय सूत्रों से प्राप्त प्रामाणिक सूचना के आधार पर यह खुलासा हुआ कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक के माध्यम से मिल गया था. मेहता ने बताया कि आयोग की तत्परता और शिकायत पर एसओजी ने प्राथमिकी दर्ज कर सघन जांच शुरू की थी. एसओजी की जांच में सामने आया कि पौरव कालेर नामक मुख्य आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे लीक पेपर हल करवाया था और परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ के माध्यम से सरोज बिश्नोई तक उत्तर पहुंचाए थे.
बीमारी का बहाना बनाकर कार्यवाही टालने की कोशिश : मेहता ने बताया कि आयोग ने 'राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958' के नियम 16 के तहत इस मामले में विभागीय जांच शुरू की थी. जांच प्रक्रिया के दौरान आरोपित कर्मचारी सरोज बिश्रोई ने बीमारी होने और अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर व्यक्तिगत सुनवाई से बचने के कई बहाने बनाकर कार्यवाही को टालने का प्रयास भी किया था. उन्होंने बताया कि आरोपी लिपिक की ओर से यह विधिक दलील भी दी गई थी कि जब तक आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित है, तब तक विभागीय जांच को रोका जाए, लेकिन आयोग ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्थापित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए इस आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया कि प्रशासनिक शुचिता बनाए रखने के लिए विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमा दोनों समानांतर रूप से चलाए जा सकते हैं.
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हाई कोर्ट से भी लगा बड़ा झटका : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विभागीय जांच की कार्यवाही पर रोक लगवाने के उद्देश्य से सरोज बिश्नोई ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) में रिट याचिका दायर कर एसओजी की एफआईआर का हवाला दिया था. जब विभागीय जांच नहीं रुकी, तो सरोज बिश्नोई ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) में रिट याचिका दायर कर स्टे की मांग की. लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामला और विभागीय जांच दो अलग-अलग चीजें हैं. अदालत के कड़े रुख के बाद आयोग ने अपनी जांच पूरी की और आखिरकार 1 जून 2026 को सरोज बिश्नोई को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया.