राजस्थान RAS टॉपर्स 2023 : नागौर के विक्रम,कमल और अंजनी ने किया नाम रोशन, बहरोड़ की प्रीति यादव को 218वीं रैंक

RPSC द्वारा जारी किये गए RAS 2023 भर्ती के नतीजों में नागौर और बहरोड़ के अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है.

नागौर के तीन छात्रों ने टॉप टेन में बनाई जगह
नागौर के तीन छात्रों ने टॉप टेन में बनाई जगह (फोटो ईटीवी भारत नागौर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 1:04 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 1:19 PM IST

नागौर/बहरोड़ : राजस्थान प्रशासनिक सेवा के नतीजों में नागौर के तीन छात्रों ने टॉप टेन में जगह बनाई है. इसके साथ बहरोड़ जिले से भी 3 अभ्यर्थियों ने कामयाबी पाई है. टॉप टेन में नागौर के तीन अभ्यर्थीयों ने अपना नाम दर्ज करवा कर जिले का नाम रोशन किया है. यही नहीं जिले की कई प्रतिभाओं ने RAS क्लियर किया है. प्रदेश में पाचवीं रैंक प्राप्त करने वाले विक्रम सिंह खिड़िया हैं जो जिले मे टॉपर रहे हैं. डेगाना उपखड़ क्षेत्र के ग्राम चारणावास के निवासी विक्रम सिंह खिड़िया के पिता ओंकार सिंह खिडिया अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. माता गृहणी हैं और दो भाई हैं, एक भाई अध्यापक हैं. यह वर्तमान में ग्राम जावला में रहते हैं. खुद विक्रमसिंह खिड़िया जिसका चयन पांचवें नंबर पर हुआ है. वह ग्राम विकास अधिकारी पद पर भैरुंदा पंचायत समिति के गांव पंचायत के कोड में कार्यरत हैं. विक्रम सिंह ने बताया कि लगातार मेहनत के बल पर सफलता हासिल की है.

7वीं रैंक अंजनी कुमार लखावत : नागौर जिले के ही रियांबड़ी उपखण्ड के टहला गांव के रहने वाले अंजनी कुमार लखावत ने प्रदेश में सातवीं रैंक और जिले में दूसरी रैंक हासिल की है. खुद अंजनी कुमार वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी प्रथम LFAD अजमेर में कार्यरत है अंजनी कुमार के पिता चतुर्भुज लखावत का निधन 2014 में हो गया था वो पेशे से किसान थे और कड़ी मेहनत से अपने दो बेटों को बड़ा मुकाम हासिल करवाना चाहते थे. अंजनी कुमार के बड़े भाई नन्द किशोर लखवत PNB बैंक में चीफ मैनेजर हैं. इनके माता जी राजकंवर गृहणी हैं. अंजनी कुमार ने चौथे प्रयास में सफलता को चूमा है. अंजनी कुमार का कहना है कि उनके पिता की इच्छा थी एक बड़ा अधिकारी बनूं लेकिन उनके रहते में यह मुकाम हासिल नहीं कर पाया जिसका मुझे मलाल है.

9वीं रैंक कमल चौधरी : नागौर जिले के मेड़ता उपखण्ड के बेदावडी के किसान परिवार के कमल खदाव ने RAS में 9वीं रैंक हासिल कि है. कमल एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वर्तमान में सहकारिता विभाग में कॉ-आपरेटिव इंस्पेक्टर कि पोस्ट पर मेड़ता सिटी में कार्यरत हैं इनके पिता हरकराम चौधरी एक साधारण किसान और माताजी पूनम देवी गृहणी हैं. इनकी पत्नी संजु देवी चिकित्सा विभाग में ANM हैं. इनकी एक बड़ी बहन राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल हैं जबकि भाई सुनील शिक्षा विभाग में ही लेक्चरर हैं ,इनके एक भाई मुकेश अपना पुस्तेनी खेती का काम संभालते हैं.

सफलता पर परिवार में खुशी की लहर (वीडियो ईटीवी भारत बहरोड़)

इधर बहरोड़ जिले के नांगल खोडिया गांव की बेटी प्रीति यादव ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा में 218वीं रैंक हासिल करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. इस सफलता से न केवल प्रीति के परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. प्रीति की मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

परिवार में खुशी का माहौल
परिवार में खुशी का माहौल (फोटो ईटीवी भारत बहरोड़)

प्रीति यादव की सफलता की कहानी : प्रीति ने अपनी सफलता का सबसे पहला संदेश अपने पिता इंद्राज यादव को फोन करके दिया. जब प्रीति ने उन्हें बताया, "पापा, मैं RAS बन गई हूं," तो उनके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे. उनका सपना था कि उनकी बेटी किसी बड़े पद पर पहुंचकर देश की सेवा करे, और अब यह सपना सच हो गया है. प्रीति के पिता इंद्राज पहले बहरोड़ में चाय की दुकान चलाते थे, लेकिन हाल ही में वे नीमराना स्थित एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने लगे थे. प्रीति का सपना था कि वह एक प्रशासनिक अधिकारी बने, और उसने इसके लिए लगातार मेहनत की.

बहरोड़ के तीन अभ्यर्थियों ने फहराया परमचम
बहरोड़ के तीन अभ्यर्थियों ने फहराया परमचम (फोटो ईटीवी भारत बहरोड़)

दूसरी बार में मिली सफलता : प्रीति के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने पहली बार RAS परीक्षा में सफलता नहीं पाई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरी बार में 218वीं रैंक हासिल कर ली. इस सफलता पर प्रीति के पिता ने भगवान का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी मेहनत और संकल्प ने ही इसे संभव किया.

धर्मेंद्र यादव और रितिक भालोटिया की सफलता : बहरोड़ क्षेत्र के और भी दो युवाओं ने इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की. नासरपुर गांव के धर्मेंद्र यादव ने RAS परीक्षा में 112वीं रैंक प्राप्त की है. उनका सपना हमेशा से RAS बनने का था, और उनके पिता सरपंच होने के बावजूद उन्होंने हर कदम पर धर्मेंद्र को पूरा सहयोग दिया.

वहीं, रितिक भालोटिया ने भी RAS परीक्षा में सफलता प्राप्त की. रितिक के पिता रूपेश यादव एक शिक्षक हैं, और उनकी माता गांव में खेती-बाड़ी का काम देखती हैं. रितिक ने अपनी सफलता से क्षेत्र का नाम रोशन किया है. प्रीति के सफलता की खबर फैलते ही, उनके पिता इंद्राज का स्वागत करने के लिए गांववाले सजे-धजे, साफे पहनकर पहुंचे और बधाई दी. क्षेत्र के लोग अब प्रीति, धर्मेंद्र और रितिक के परिवारों को बधाई देने पहुंच रहे हैं, और इस तरह से क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

