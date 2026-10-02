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RPSC APO Result 2026 : प्रीलिम्स परिणाम घोषित, 5,780 अभ्यर्थी सफल, जानें कब हो सकती है मेन्स परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) प्रतियोगी परीक्षा-2026 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर और परिणाम देख सकते हैं. कुल 371 पदों पर हो रही इस भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए 5,780 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर को हुआ था. मुख्य परीक्षा की तिथि को लेकर घोषणा नही हुई है.

​आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 52 हजार 767 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. परिणाम के आधार पर गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) से 5 हजार 555 और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) से 225 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक (अस्थाई) रूप से पात्र माना गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन और नियमों के मुताबिक पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है. इसे भी पढ़ें: RPSC ने RAS 2026 और विशेष शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में संशोधन का मौका दिया