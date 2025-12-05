ETV Bharat / state

आरपीएससीः असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, प्रवेश पत्र जारी

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उच्च न्यायालय की एकलपीठ के स्थगन आदेश 3 दिसंबर 2025 के विरूद्ध आयोग की ओर से खंडपीठ में 4 दिसंबर 2025 को अपील दायर की गई थी. इस पर 5 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से पाठ्यक्रम जारी करने संबंधी तथ्य न्यायालय के समक्ष रखते हुए परीक्षा नियत समय पर कराए जाने की अनुमति के लिए प्रार्थना की गई थी. इसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ की ओर से परीक्षा कराए जाने की अनुमति दी गई है.

अजमेरः राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा. परीक्षा के लिए पंजीकृत 92 हजार 600 अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट से यथा समय अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. यह परीक्षा 30 विभिन्न विषयों के 574 पदों के लिए होगी. परीक्षा में 92 हजार 600 अभ्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं.

यह रहेगा परीक्षा कार्यक्रमः मेहता ने बताया कि परीक्षा अन्तर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र प्रथम) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 से 2 बजे तक किया जाएगा. विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा का आयोजन 8 से 20 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दो पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र प्रथम) का समय सुबह 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र द्वितीय) का समय दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक रहेगा.

निर्धारित समय से 60 मिनट पहले पहुंचे अभ्यार्थीः उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पहले पहुंचना होगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित भी किया जा सकता है. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड लेकर आना होगा. आधार कार्ड में फोटो स्पष्ट और नई होनी चाहिए. आधार कार्ड नहीं होने पर मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर केंद्र पर उपस्थित होना होगा.