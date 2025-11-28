ETV Bharat / state

आरपीएससीः सहायक आचार्य परीक्षा 7 दिसंबर से, यहां जानें कब डाउलोड होंगे प्रवेश पत्र

ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा 8 से 20 दिसंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में होगी.

राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय. (ETV Bharat ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 7:41 PM IST

अजमेरः राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 7 से 20 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके तहत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) की परीक्षा 7 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच किया जाएगा.

इसके बाद विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा 8 से 20 दिसंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित होगी. प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र I) का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र II) का समय दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 4 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 30 नवंबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे. साथ ही एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

60 मिनट पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र: उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.

पहचान के लिए रखें ये दस्तावेजः मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो है, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर पर सूचित करें.

