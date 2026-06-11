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आरपीएससी : सीनियर साइंटिफिक ऑफीसर प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए 11 जून से 10 जुलाई तक होंगे आवेदन

सीनियर साइंटिस्ट ऑफीसर प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए आयोग 11 जून गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन ले रहा है. आवेदन की यह प्रक्रिया 11 जून से 10 जुलाई तक होंगे. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि गृह विभाग के अंतर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 2 जून 2026 को आयोग की ओर से जारी किया गया था.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन गुरुवार 11 जून से शुरू हो गए हैं. यह परीक्षा 13 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (सीबीआरटी) के माध्यम से आयोजित होगी. लिहाजा यह परीक्षा आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है. आयोग इस परीक्षा के सफल आयोजन होने पर अन्य परीक्षाएं भी (सीबीआरटी) के माध्यम से करवाएगा.

इसके तहत टैक्सिकोलॉजी, फिजिक्स और बैलिस्टिक डिविजन के कुल तीन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. मेहता ने बताया कि यदि कोई अभ्यार्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अवलोकन कर लें. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (M.S.c) और 2 वर्ष का पूर्व अनुभव होना आवश्यक है. आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया : भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यार्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) को पूरा करना होगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसएसओ आईडी से लॉगिन करें और रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें. यहां सीनियर साइंटिफिक ऑफीसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक को क्लिक करके फॉर्म भरें. साथ ही आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करें.

इनमें अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें. ओटीआर प्रोफाइल के माध्यम से श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन शुक्ल का भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाली भांति जांच लें. साथ ही आवेदन का प्रिंट आउट भी निकाल लें. आवेदन शुल्क क्रीमी लेयर बीसी और एमबीसी के लिए 600 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर बीसी/एमबीसी/एसी/एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 400 रुपए निर्धारित है.