13 से 16 अक्टूबर तक होगी सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, जानें कब मिलेगा एडमिट कार्ड और क्या हैं सख्त नियम
कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया-परीक्षा जिले की जानकारी परीक्षा डेट से 7 दिन पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे.
Published : October 5, 2026 at 7:04 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2026 का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर तक होगा .परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में ली जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. अभ्यर्थियों को OMR शीट का पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा
प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले जारी होंगे: आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा से 7 दिन पहले SSO पोर्टल पर लॉगिन कर अपने परीक्षा जिले की जानकारी देख सकेंगे. प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें.
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प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड: कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक से आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर हर सत्र में परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी तय समय से पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच और पहचान की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.
पहचान के लिए मूल आधार कार्ड जरूरी: आयोग के कार्यवाहक सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर आना होगा. अगर आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या धुंधली है, तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाएं, जिसमें साफ और नवीनतम रंगीन फोटो हो. प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही लगाएं. बिना स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी जरूरी निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ें
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संदिग्ध गतिविधि की सूचना कंट्रोल रूम को दें: परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर या अपराधी के झांसे में न आएं. अगर कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या कोई लालच देता है, तो इसके सबूत के साथ जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचना दें. नकल या किसी भी अनुचित साधन का इस्तेमाल करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. साथ ही चल और अचल संपत्ति भी जब्त की जा सकती है
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