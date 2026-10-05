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13 से 16 अक्टूबर तक होगी सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा, जानें कब मिलेगा एडमिट कार्ड और क्या हैं सख्त नियम

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2025 और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2026 का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर तक होगा .परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में ली जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी. अभ्यर्थियों को OMR शीट का पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा