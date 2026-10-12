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RPSC सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, 13 से होगी परीक्षा

अजमेर: सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2025 और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2026 का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग करा रहा है. यह परीक्षा 28 पदों के लिए 13 से 16 अक्टूबर 2026 तक सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 5.30 बजे तक होगी. आयोग ने शनिवार को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं. इन परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा.

आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि परीक्षाओं के लिए आवंटित जिले की जानकारी परीक्षा से पूर्व एसएसओ पोर्टल पर जारी की जा चुकी है, जहां से अभ्यर्थी लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं. गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शनिवार को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अभ्यर्थी समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचें अभ्यर्थी: गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा शुरू होने से नियत समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए उपस्थित हों, ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके.

साथ लाने होंगे ये आवश्यक दस्तावेज: आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर नवीनतम मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा. मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना होगा. स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक निर्देशों का अवलोकन अवश्य कर लें.

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आयोग की अपील— किसी के बहकावे में न आएं: आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर सूचित करें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.