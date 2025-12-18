ETV Bharat / state

RPSC : संरक्षण अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती, 24 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन

अभ्यर्थियों को आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरकर सबमिट करना होगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार आरक्षण और अन्य विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन 12 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा की तिथि और स्थान के संबंध में समय पर सूचना दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी आरपीएससी की वेबसाइट या राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं. जिन अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नहीं है, वे सिटीजन ऐप पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल चुनकर ओटीआर कर सकते हैं. इसके लिए दसवीं की मार्कशीट, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसी जानकारी अपलोड करनी होगी. इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरकर सबमिट करना होगा. मेहता ने कहा कि विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही पात्र अभ्यर्थी आवेदन करें.

सहायक प्रोफेसर का परिणाम घोषित: आयोग सचिव मेहता ने यह भी बताया कि सहायक प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत पीएंडएसएम (ब्रांड स्पेशलिटी) का परिणाम घोषित कर दिया गया है. इसकी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 16 दिसंबर, 2025 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था.

