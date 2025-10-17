ETV Bharat / state

RPSC ने विभिन्न पदों के साक्षात्कार की तिथियां घोषित की, 6 से 14 नवंबर तक होंगे इंटरव्यू

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती के तहत विभिन्न विषयों और संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कार तिथियां तय कर दी गई है. अभ्यर्थियों को इन तिथियों के अनुसार ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. इसके तहत नवंबर माह में सहायक आचार्य 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग), शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, 2024 (संस्कृत शिक्षा विभाग) एवं सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) के पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.

राजस्थानी: 6 और 7 नवंबर

प्राणीशास्त्र (अंतिम चरण): 6 से 13 नवंबर

भूगोल (द्वितीय चरण): 6 से 13 नवंबर

समाजशास्त्र (अंतिम चरण): 10 से 13 नवंबर

गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट: 14 नवंबर

जैनोलॉजी: 14 नवंबर

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक: 14 नवंबर

विस्तृत आवेदन पत्र कर लें डाउनलोड: आयोग के सचिव मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना चाहिए. साथ ही उसे भरकर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में, समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित, आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा.

चिकित्सा शिक्षा विभाग: उन्होंने बताया कि सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती- 2021 के अंतर्गत कार्डियो वैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सुपर स्पेशलिटी), गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी) एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी (सुपर स्पेशलिटी) के पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन 14 नवंबर 2025 को किया जाएगा.

साथ लाएं यह दस्तावेज: उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र, साथ ही उनकी फोटो प्रतियां, साथ लाना सुनिश्चित करना होगा. अन्यथा उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे.